«В коллективе на руководящей позиции появился токсичный сотрудник» 21.05.2023, 12:55

Белорусам рассказали о начальниках, которые вместо конструктивного общения оскорбляют подчиненных.

«Один из моих знакомых столкнулся с неприятной ситуацией: в коллективе на руководящей позиции одного из департаментов появился новый сотрудник. Он имеет очень высокую экспертность, настоящий профессионал по своим компетенциям. Но проблема в том, что он абсолютно не уживается с коллективом, постоянно возникают конфликты. Причем не только на месте, но и с коллегами из других департаментов и центрального офиса. Человек чрезвычайно токсичный. Негативно влияет на коллектив, но его знания и навыки очень нужны компании», — написал в редакцию Myfin.by читатель.

Какие есть варианты решения и как лучше поступить в такой ситуации, рассказал основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting Александр Высоцкий.

Личный опыт

‒ У меня было много кейсов, связанных с негативщиками. Причем как в моей компании, так и у наших клиентов при построении системы управления. Были даже случаи, когда при внедрении инструментов менеджмента мы обнаруживали, что токсичный сотрудник занимает руководящую должность. Токсичными называют тех, кому нравится расстраивать людей и создавать им неприятности. Это когда вместо духа сотрудничества и желания поделиться своей экспертностью есть желание затевать конфликты и расстраивать других, прикрывая все это своим профессионализмом.

Вместо того чтобы выразить свое мнение конструктивно, такой человек, скорее, скажет: «Вы не умеете делать свою работу».

И между помощью и обесцениванием всегда выберет второе. Как будто его цель ‒ не достижение значимых результатов, а деморализация остальных сотрудников.

Причина токсичного поведения

Есть люди, для которых токсичное поведение ‒ привычная вещь. Им нравится находиться в таком эмоциональном состоянии. Их такое поведение веселит и заставляет чувствовать себя живыми. Оно привлекает внимание и вызывает реакцию, хоть и негативную. Моя позиция в отношении токсичных людей ‒ не стоит с ними работать. Ни один эксперт не стоит того, чтобы разрушать всю команду и ломать здоровую коммуникацию.

Неправильно говорить, что коллектив ‒ это самое главное в бизнесе. Но если ваша команда не работает на достижение цели (а это главное) из-за того, что ее разрушает негативщик, ‒ нужно срочно это исправлять. Такому человеку не стоит находиться там, где ориентируются на результат.

Вместо того чтобы думать о своих обязанностях и задачах, люди сосредотачиваются на недопониманиях и разногласиях. Это может убить даже самую процветающую компанию.

Способы решения

Имея дело с токсичным экспертом, попробуйте для начала его утихомирить. Не угрожая, а поговорив с ним, обязательно давая подтверждение экспертности. Суть в том, чтобы обсудить именно негатив, который он проявляет в общении с другими. Скажите, что такое отношение к людям неприемлемо. Сформулировать можно так:

«Вы ‒ компетентный и ценный сотрудник. Но мы не поощряем последствия, которые вы создаете при общении с командой. Ваше поведение и отношение к коллегам подрывают коммуникацию. Общая обстановка некомфортна и мешает работе. Это не соответствует культуре компании. Мы хотим, чтобы ваш профессионализм приносил результаты в виде достигнутых целей, а не конфликтов».

Таким образом вы напомните о том, что человек должен приносить пользу как эксперт, а не рушить то, к чему все шли годами. Помните, что вы трудитесь, чтобы чего-то достичь, и работа не должна превращаться в ад. Если с человеком не могут работать остальные и эмоциональное напряжение переходит в перманентное состояние, то в экспертности нет никакой ценности.

Вывод

С токсичными сотрудниками нужно общаться сдержанно, но в то же время безапелляционно. Идеально ‒ говорить о проблеме прямо, повышая градус давления, и наблюдать в течение нескольких дней, есть ли какие-то изменения. Если их не последует ‒ делайте «последнее китайское предупреждение». И в случае, когда сотрудник не готов меняться, прощайтесь с ним. Лучше найти нового специалиста, чем постоянно слышать жалобы на токсичного профессионала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».