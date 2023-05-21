Украинские военные разгромили дальнобойными ракетами штаб РФ в Бердянске
- 21.05.2023, 13:04
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Стали известны подробности мощных взрывов в городе.
Украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Сегодня утром в оккупированном Бердянске слышали взрывы, а затем в городе вспыхнул пожар.
«В результате удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», - говорят в СтратКоме.
При этом оккупанты заявляют, что ВСУ якобы выпустили семь ракет, среди которых четыре британских дальнобойных Storm Shadow. Пропагандисты пишут, что «шесть ракет перехватила ПВО».
Ситуация в Бердянске
Город Бердянск расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов.
Россияне используют порт Бердянска для военных целей. Так, в марте прошлого года ВСУ ударили по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.
В результате операции крупные российские десантные корабли «Орск», «Цезарь Кунников», «Новочеркасск» получили повреждения, а «Саратов» был уничтожен.