До МКАД — 0 метров: что продается в единственном дачном поселке в черте Минска 21.05.2023, 13:31

Дача прямо в столичном городе — это уникальный случай.

Дачи прямо внутри Минска? Да, есть у нас и такое садовое товарищество. СТ «Дражня» расположено прямо в черте города, но при этом с нескольких сторон окружено лесом. На эту землю не раз покушались, однако дачи продолжают оставаться на своем месте.

Журналисты realt.by вспомнили историю этого дачного поселка и посмотрели, почем там продаются участки и дома.

Сегодня СТ «Дражня» скрывается в глубине одноименного промышленного микрорайона. Под окнами у столичных дачников — лес, рядом — частный сектор и многоэтажки на Ангарской, поодаль − заводы и ТЭЦ.

Вообще, дача в городе — это уникальный случай. Добраться до своих участков хозяева могут на обычном городском транспорте. Разве что метро сюда еще не доходит.

Первые дачи рядом с лесным массивом появились в 50-х годах прошлого века. Участки тут выделяли работникам Минского тракторного завода. Тогда это был деревенская окраина Минска. Микрорайон «Дражня» включили в состав города чуть позже.

Сейчас в поселке около 400 дач. Несмотря на близость цивилизации, большинство дачников пользуются своими домиками традиционно только в сезон. Круглогодично в СТ живут около 50 семей.

Что тут продается?

Вот этот участок с разнообразными постройками — на сегодняшний день самое экономичное предложение в поселке. На 7 сотках находится старый щитовой домик под снос и свежий недостроенный объект.

Стоимость — 30 тысяч долларов.

Следующий дом, выставленный на продажу, был построен в 1980 году и реконструирован в 2020-м. На участке в 8 соток находятся: дом с мансардным этажом, хозяйственные строения, погреб, теплица. Новых владельцев порадуют взрослые плодоносящие деревья (яблони, черешня, абрикосы, груши, сливы, вишня) и кустарники (крыжовник, малина, жимолость, ежевика, смородина, айва, малина).

В деревянном доме площадью 118 квадратных метров есть два камина, полноценный санузел, бойлер.

Стоимость — 51,5 тысячи долларов.

Эта дача также готова для круглогодичного проживания. Двухэтажный коттедж был возведен в 2007 году и имеет площадь в 135 «квадратов». В доме, выстроенном из блоков, есть все удобства — он оснащен пеллетным котлом польского производства, на участке пробурена скважина, есть местная канализация.

Площадь участка составляет 8 соток. Здесь растут яблони и ежевика, есть фундамент под баню.

Стоимость дачи − 80 тысяч долларов.

Ну и наконец − самый стильный дом в СТ «Дражня». Он был построен в 2001 году и реконструирован в 2008-м.

Площадь деревянной постройки — 160 квадратных метров есть также крытая летняя веранда площадью 22 «квадрата».

В доме установлена электрическая система отопления, полы с подогревом, есть местная канализация, своя скважина и бойлер. Ну, а для незабываемой атмосферы в холодные зимние вечера можно использовать печь.

Участок в 8 соток огорожен металлическим штакетником с откатными воротами на пульте управления, что обеспечивает комфортное и безопасное проживание в своем доме. На участке есть теплица из поликарбоната.

Рядом − лес, лыжероллерная трасса, остановка, магазины «Евроопт», «Светофор», «Соседи». До метро «Могилевская» на общественном транспорте − 10 минут.

Стоимость — 130 тысяч долларов.

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