«Университет напоминает голливудские фильмы — часто играет музыка, берут интервью» 21.05.2023, 13:56

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Белоруска рассказала, как учится на программиста в американском вузе.

Алёне 21 год, она белоруска. 6 лет назад ее семья переехала из Минска в США. Там девушка окончила школу, а сейчас учится на программистку в College of Computing and software engineering в городе Кеннесо, штат Джорджия. О своем опыте учебы в американском вузе девушка рассказала комьюнити devby.io.

– Школу я оканчивала уже здесь, в США. Сразу после переезда мой языковой уровень был слабым, приходилось учиться в сто раз больше. Но мне нравилось, здесь совершенно иная система.

В итоге я окончила школу с отличием и могла подать документы в университет без экзамена SAT/ACT. В США нет общего школьного экзамена, как ЦТ, вместо него есть необязательный экзамен, который может сдать кто угодно и когда угодно, кроме лета. Включает в себя несколько блоков: чтение, слушание, письмо и математика.

Выбирала самый близкий к моему дому университет с хорошим рейтингом. Остановилась на одном из самых больших университетов штата – College of Computing and Software Engineering в Кеннесо.

Подача документов в американский вуз

Для многих университетов документы подаются через специальный сайт. Нужно предоставить общую информацию о себе:

национальность;

какие языки знаешь;

эссе (если требует университет);

рекомендательные письма от учителей и школьного советника (сотрудник, который помогает выбрать предметы, подсказывает, как лучше решaть проблемы). Важно отказаться от просмотра этих писем – некоторые университеты считают, что это делает процесс более объективным;

остальные общие данные.

Подача документов целиком стоила около 110$. Ответ может прийти в течении пары месяцев, мне же пришeл через 2 недели.

Дальше начинается другой процесс – freshman orientation (ориентация первокурсника). Стоит около 75$. В течение нескольких часов и студенты, и советники рассказывают об университете, студенческой жизни, о факультете, который выбираешь (в форме подачи можно было выбрать, но если не знаешь, кем хочешь быть, то можно оставить «не определился»).

Freshman orientation проходит онлайн и офлайн, в кампусе. В конце начинается регистрация на предметы. Студенты сами составляют свое расписание. Если не успеешь и все места заняты, приходится искать замену.

Как выглядит учеба

Общая стоимость обучения – 30 000$. Я подалась на federal loan (государственный кредит), который покрывает практически всю сумму обучения. Остальное надо доплатить самостоятельно. Выплачивать кредит буду после учeбы.

Разницы в стоимости, оплате обучения, процедуре поступления для граждан США и иностранцев нет. Возможно, вам понадобится сдать языковой тест. Если у вас только виза, а не Green Card, вы не можете получить кредит на обучение.

Профессора здесь создают все необходимые условия для учeбы. Они объясняют, готовы помочь и уделить время. Главное – чтобы студенты могли спокойно учиться. В американских университетах миллион людей, которые готовы тебе помочь в любой момент времени с различными вопросами.

Моя специальность называется Computer Programming, специализация – Data Science. Но перед специализацией меня учат полностью программировать на одном языке, и я могу быть полноценным backend-девелопером.

Тесты пропускать нельзя: будет ноль без права пересдачи. Можно, только если случилась экстренная ситуация с документами или сильно заболелa. Задания также нужно обязательно выполнять в срок. Каждая неделя – новая тема и новые задания. Семестр длится около 15 недель.

Обучение программированию делится на две части. Первая – это общие для всех студентов лекции. Обучают трeм языкам: C++, C# и Java. Вторая половина – это лаборатория, где ты уже учишься кодить только на своeм языке. У меня это Java. Я хожу со своим ноутом, но там стоят «маки», на которых также можно работать. Экзамены сдаются только на компьютере университета.

Тест по лекциям выглядит как тест с несколькими правильными ответами, который проходят онлайн с заблокированным браузером и камерой, по лабе это три задания на live coding. Кроме профильных предметов, обязательно брать общеобразовательные предметы: английский, математика, физика и т. д.

Буллинга в школах уже нет, а университет напоминает голливудские фильмы

Будет ли буллинг, зависит от школы. Я оканчивала одну из лучших школ Джорджии, и там жeстко следили за этим. Да и у учеников практически не было времени на все эти вещи. Иногда только драки были.

Мой младший брат учится в другой школе, она тоже хорошая, но там уже могут быть драки и, судя по отзывам, кого-то буллили. Брата это не коснулось. Так что могу сделать вывод, что это было популярно раньше, а сейчас уже отсутствует в школах.

Университет больше похож на фильмы или сериалы, часто играет музыка, какие-то выступления, игры, берут интервью. Есть все эти братства и абсолютно абсурдные посвящения. Я слышала такие истории от профессора. Но тут строго следят за порядком, поэтому это делается тихо либо где-то за пределами кампуса. Я в братствах не состою – мне эта тема совершенно неинтересна.

Многие критикуют традиционное образование

Программисты с опытом, но без специализированного образования могут найти работу в США без проблем. Компания может взять даже джунов – вакансий много. В основном смотрят только на знания. Сейчас многие критикуют традиционное образование, становится всe более популярным мнение, что ты можешь построить карьеру без учeбы.

Диплом открывает более широкие перспективы, помогает сразу формировать базу будущих работодателей. Не обязательно получать PhD (аналог аспирантуры), если работа не связана с чем-то серьeзным, как врач или адвокат. Можно остановиться на bachelor degree (статусе специалиста).

Важно начать искать работу после первых семестров. Многие компании постоянно ищут стажеров со знанием или пониманием нескольких языков программирования.

Не хочу работать в Кремниевой долине

Я планирую пройти стажировку, получить опыт, а после пойти в фирму, которая мне нравится. Мне важно сохранять work-life balance, но, возможно, первое время я захочу немного работы 24/7, как в Tesla.

Здесь можно попасть куда угодно, если выполнять работу и саморазвиваться. Я надеюсь стать конкурентоспособным специалистом в своей области через какое-то время.

Возможно, я перееду в другой штат, например Техас, но всe равно вернусь в Джорджию. Мне нравится, как в южных штатах идeт жизнь: она намного спокойнее, чем в Вашингтоне, на севере и в Калифорнии.

Как компании сейчас меня привлекают TurboTax, Equifax, Microsoft, Google (если будут вакансии не в Калифорнии). Но там я смогу работать только после приобретения опыта, в относительно далeком будущем.

В Калифорнию точно не поеду. Это очень банальный выбор программистов, которые приезжают в США. Когда живешь в других местах, понимаешь, что та жизнь не идеальна. Я не желаю жить там, мне не нравятся законы, отношение, даже погода.

После протестов Black Lives Matter в Калифорнии произошла сильная реформа системы безопасности – сократилось финансирование полиции. Если украдут меньше, чем на 900$, то ничего не будет, никакого возмещения – ничего. Друзья ездили в Лос-Анджелес, и в их машине прямо на парковке разбили стекло, украли ноутбук и т. д. И там никто с таким разбираться не будет. Штат максимально свободный, но для меня это минус.

Ещe Калифорния просто неоправданно дорогой штат! Да, там выше зарплаты, но это не помогает. У меня есть знакомые, которые работали в Silicon Valley, оба в IT, и за 5 лет не смогли купить себе там дом даже в ипотеку. В Джорджии же они за год смогли уже купить себе жильe.

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