$300 за голову: российских «мобиков» продали в штурмовую бригаду и бросили под Бахмут 4 21.05.2023, 13:59

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У проданных забирают документы и телефоны и отправляют в самое «пекло».

В России добровольческое объединение «Ветераны» выкупило 500 мобилизованных за 25 тысяч рублей (чуть больше $300, - ред.) «за голову» и отправило штурмовать украинский Бахмут в первой линии.

Об этом пишет издание Astra со ссылкой на заявление родственников мобилизованных россиян из Хакасии, Алтайского края и Кузбасса. По их словам, «мобиков» у вооруженных сил РФ выкупила «по дешевке» 60 отдельная десантно-штурмовая бригада «Ветераны».

«Со слов «Ветеранов», наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей «за голову». Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается», - заявили родственники.

По их словам, после прохождения обучения на полигоне в оккупированном Крыму 501-го российского «мобика» отправили на захваченную территорию Луганской области, где они проходили подготовку под руководством боевиков ЧВК «Вагнер». После этого они оказались на базе «Ветеранов» на оккупированной части Донецкой области, где у них забрали документы и переоформили в другую воинскую часть.

В конце апреля стало известно, что группы проданных как скот мобилизованных начали отправлять на «вторую-третью» линию обороны, не отдав при этом конкретных приказов.

«12 мая появилась первая весточка от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого соприкосновения, на Бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было, обеспечения не было, шли с автоматами на танки. До настоящего времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБр «Ветераны»... Они вышли из ада. Раненых и погибших очень много... Из 501 человека вернулось всего около 130. А по данным «Ветеранов», потерь нет», - говорят женщины.

При этом выживших «мобиков» хотят отправить на очередной «мясной» штурм. А тем, кто не согласен, угрожают автоматами.

Как пишет Astra, информацию о том, что мобилизованных россиян продают в 60-ю ОДШБр «Ветераны» в конце апреля также подтвердил родственник призывника из Ханты-Мансийского автономного округа.

«Они были проданы обманом. Выкупила 60 отдельная десантно-штурмовая бригада, забрали документы, телефоны, угрожают не дать отпуска, которые установлены графиком. Угрозы, если не пойдут на штурм, шаг влево шаг вправо - будут прострелены колени», - рассказал родственник.

Ранее Astra сообщала о том, как более 100 российских мобилизованных пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК.

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