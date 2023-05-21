В дурдоме праздник Игорь Эйдман

21.05.2023, 14:12

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Игорь Эйдман

Слабоумные жгут и радуются.

В дурдоме праздник. Больные веселятся. Уничтожили «свой», как они считают, город, убили его жителей, положили на это гекатомбы трупов собственных сыновей. Зачем? Сами не знают. Но радуются.

«Освобожденный», то есть уничтоженный Бахмут - метафора будущего России. Камня на камне здесь не останется. Я не злорадствую, просто констатирую наиболее вероятные перспективы. Если ты пытаешься спалить дом соседа, не жди, что твой собственный уцелеет.

Маньяк хотел отжать у соседа квартиру. Не получилось. Тогда он просто поджог ее. Стоит в дыму с черным от копоти, но довольным лицом, радуется, что теперь это пепелище его, даже не задумываясь зачем оно ему нужно, и что он с ним будет делать.

А тем временем пожар быстрыми темпами переходит на его собственное жилье.

Игорь Эйдман, t.me

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