Гиркина взволновал один из пунктов новой военной помощи США Украине 1 21.05.2023, 14:26

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Оборудование будет использовано для контрнаступления ВСУ.

Один пункт в новом пакете военной помощи США Украине взволновал диверсанта ФСБ РФ, военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина).

Он уверен, что оборудование будет использовано для контрнаступления ВСУ. Об этом диверсант написал на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

21 мая президент США Джо Байден на саммите «Большой семерки» объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в $375 млн. Большая часть этой помощи - артиллерийские и прочие снаряды.

Однако не они взволновали Стрелкова. Больше всего диверсанта расстроила новость о передаче украинцам бронированных мостоукладчиков.

Он уверен, что это часть подготовки к украинскому контрнаступлению.

«Опять передают как раз то, в чем испытывают острую нехватку ВС России. Хочу особо отметить бронированные мостоукладчики… Это оборудование небоевое, но, в первую очередь, наступательное», - пожаловался военный преступник.

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