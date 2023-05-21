Байден: Россия потеряла в Бахмуте более 100 тысяч человек 21.05.2023, 14:50

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Президент США назвал наиболее важный аспект в боях за город.

Страна-агрессор РФ потеряла в боях за Бахмут Донецкой области более 100 тыс. оккупантов. Об этом 21 мая заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Японии, которую в YouTube транслировал «Голос Америки».

«О Бахмуте говорят – потеряли его или нет. Правда в том, что Россия потеряла более 100 тыс. человек в Бахмуте. Их тяжело будет заменить. Неважно, оккупирован он или нет – там все равно не осталось много зданий. Это сильно разрушенный город. Но им [силам обороны Украины] удалось сковать очень много российских войск, включая группу «Вагнера», – подчеркнул Байден.

Он также выразил мнение, что предоставление F-16 не помогло бы Украине в Бахмуте.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что его группировка якобы полностью контролирует Бахмут.

О захвате Бахмута в ночь на 21 мая отрапортовало в Telegram и российское минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая во время встречи с Байденом опроверг заявления российских оккупантов о полном захвате Бахмута.

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