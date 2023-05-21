«До этого мотоцикла надо дорасти» 1 21.05.2023, 14:57

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Как любовь к байкам объединила семью из Гродно.

Александра и Дмитрий Пилипчук — мотосемья из Гродно. Робкая брюнетка и брутальный мужчина уже несколько лет вместе катаются на различных байках по узким улочкам и широким проспектам, посещают всевозможные слеты и становятся участниками фестивалей, пишет av.by.

Гродненская пара признается, что именно любовь к мототранспорту когда-то соединила их, таких абсолютно разных людей. На ребятах надеты байки в стиле family look — с фамилией их семьи, а на руках имеются даже тату с изображением одинаковых мотоциклов. Да, и такое бывает!

На встречу в гродненский сквер Саша и Дима приехали на нейкеде Honda X11-1100. Модель впервые представили осенью 1999 года на Миланском автосалоне. Байк был ориентирован на два основных рынка — Японии и Европы. Название Honda X11 использовалось только для японских версий мотоцикла, а в Европе его знали под именем Honda CB1100SF X11. Рядная «четверка» жидкостного охлаждения «европейца» выдает 136 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента, максимальная скорость превышает 250 км/ч. У японского варианта технические характеристики скромнее: максимальная скорость ограничена 180 км/ч, а двигатель дефорсирован до 100 л. с. / 98 Нм.

— Это один из самых быстрых мотоциклов городе — разгоняется до «сотни» всего за 2,9 сек.! Но сел я на него сравнительно недавно, — первой своей сказанной фразой с ходу удивляет нас Дмитрий. — А начинал, как и все, наверное, с наиболее простых и легких. Сначала это были мини-мокики. Например, первый мой мотоцикл — «Минск 125». В 14—15 лет о нем мечтали все мальчишки!

С годами уровень владения мотоциклами у Димы становился все выше. Да и опыта набиралось больше. Но потом случилась служба в армии, и после нее любовь и страсть к двухколесному транспорту как-то поутихли...

— В 32 года мой друг незаметно для меня вновь подсадил на мотоциклетное дело. Я вступил в гродненский мотоклуб «Гризли», и тут понеслось! — вспоминает байкер.

Клуб «Гризли» был основан в сентябре 1999 года группой гродненских мотоциклистов. Ребята организовывают слеты и мотовстречи. Делятся своим опытом с новичками, посещают различные байк-фестивали.

— А еще в клубе я встретил свою любимую жену!

В этот момент робкая Саша снимает свой шлем и продолжает рассказ мужа:

— Вообще-то, я мотоциклы недолюбливала в юности! Мне не нравился их громкий звук, и я считала их небезопасным средством передвижения. Но однажды подруга сказала: «Не попробуешь проехаться — не узнаешь!» Ну я и попробовала!

Девушка не стала откладывать мечту в долгий ящик и сразу же пошла учиться на категорию А. Правда, до получения заветной корочки дело так и не дошло:

— Пришла сдавать экзамен, а тут — сплошные пересдачи. «Заваливали» даже парни! В общем, как-то я поникла, перенервничала, развернулась... и ушла с площадки, — вспоминает белоруска.

В то время Саша работала в парикмахерской. В этом же здании находился «КлабХаус «Гризли» — место встреч байкеров из одноименной тусовки.

— Однажды парни пришли ко мне и говорят, мол, у нас есть инструктор — приходи, он тебя научит ездить. Так вот, в роли инструктора был мой будущий муж! Он тогда владел Honda CBR 600. Помню, сперва байк показался просто огромным! Села и еле-еле ногами достала до земли. Сделала несколько кругов во дворе, пока не положила его на себя. Ну и испугалась тогда: тряслись ноги и руки!

Правда, первые неудачи не остановили девушку. Вместе с опытом езды у Саши появился и штамп в паспорте — вскоре девушка стала законной супругой своего инструктора. А в этом году на новогодние праздники Дима сделал жене подарок — Racer Ranger RC250.

— Для новичков — самое то! Так что сейчас хочешь не хочешь, но надо получать права! — улыбаясь, говорит девушка. — Немного грущу, если честно. Ведь я так привыкла ездить вторым номером...

Кататься с мужем на байке — сплошное удовольствие, признается Саша. Вместе они исколесили почти всю Беларусь. Бывали на разных слетах и мотофестивалях.

— Honda CB1100SF X11 — мотоцикл массивный и на дороге ведет себя очень уверенно. Но ездить на нем может не каждый, — сразу предупреждает Дима. — До таких экземпляров нужно дорасти. Я, например, к нему шел шесть лет. И сейчас в любой колонне я ее замыкаю. Не потому, что у меня самый быстрый байк, а потому, что я умею «отсекать» машины, которые стремятся залезть в строй.

Несмотря на это, Дима признается: на первом месте для него всегда безопасная езда.

— Я много подсказываю: как надо ездить в колонне правильно, какой мотоцикл лучше выбрать новичку. А в будущем мечтаю поставить памятник всем погибшим байкерам. Но сделать это хочу больше для живых, чтобы они помнили: дома их всегда ждут! Кого-то — жена с ребенком, кого-то — мама, а кого-то пусть кот или собака…

География путешествий Дмитрия очень большая! Раньше часто ездил в Европу и Россию. Гонял на слеты в Клайпеду и Калининград.

— Но это не просто слет. Это всегда новые знакомства, крутой движ. В любом, даже абсолютно незнакомом городе чувствовал себя комфортно. Потому что байкеры — народ особый. Помню, как-то сломался на дороге в Калининграде. А у меня с собой даже отвертки нет! Тут же останавливается парень на мотоцикле, достает инструменты. Я ему говорю, мол, давай я. А он мне: «Нет, ты в моем городе и должен отдыхать, я все сделаю сам».

— Как-то ехал через Польшу, пересекали колонной железнодорожный переезд. Все проскочили, а я не успел, и прямо на мне закрылся шлагбаум. Им меня придавило, а впереди несся поезд… Ребята все бросили свои байки и успели меня достать…

Последние два года мужчина ездит в основном по Беларуси. Признается, что открыл для себя родныя края совсем с другой стороны:

— Беларусь глазами туриста очень красивая и интересная страна. Мы с женой часто отправляемся на различные слеты. После каждой такой поездки можно садиться рассказ писать! Как, собственно, и про мотожизнь в целом. Но всегда будет интересно, потому что в байкерских буднях другого не предусмотрено, — говорит Дмитрий.

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