Морковка для ослика Телеграм-канал «Родина слонов»

21.05.2023, 15:14

Российская разведка скармливает Путину абсолютную чушь.

В прошедший четверг широкое обсуждение получила статья в британской FT о том, что союзники в очередной раз дают Украине несколько месяцев на решение вопроса с Россией военной силой, после чего начнут договариваться с Россией. В качестве аргумента приводится якобы сложность с выделением денег и каким-то ожидаемым высоким международным давлением, с которым столкнется Запад к осени.

К статье FT добавилось и сообщение американского издания Politico о том, что США готовятся к заморозке войны по корейскому сценарию.

Эти статьи вызвали бурную радость в z-сообществе и, вероятно, в Кремле, т.к. они выигрышно льют воду на мельницу российской пропаганды, утверждающей, что нужно еще немного потерпеть, и победа в СВО сама собой придет к России, ибо Запад поддерживает Украину из последних сил.

С одной стороны удивляет, что «неназванные высокопоставленные источники» передают СМИ нарративы полностью противоположные заявлением западных политиков как в отдельности, так и совместно, что однозначно подрывает усилия Запада по борьбе с Россией. С другой, качество этих статей указывает на то, что они предназначены они всего для одного читателя, уже давно утратившего связь с реальностью.

1. О том, как «тяжело» Западу нести военную помощь Украине. Вкратце, напомню, совокупный объем переданной Украине помощи с февраля прошлого года составил менее 0,5% совокупного ВВП США и ЕС, и это без учета экономик Японии, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Ю. Кореи и прочих, которые оказывают Украине как военную, так и/или гуманитарную помощь.

Не выглядит и тяжелой ношей для США пакет помощи в $50 млрд, что составляет менее 7% от всего бюджета Пентагона, который нужно потратить на сдерживание России, которая, напомню, наряду с Китаем указана в военной стратегии США главным геополитическим соперником. Остальные 93% военного бюджета, видимо, нужны для проведения военных парадов, а не для борьбы с угрозами национальной безопасности США.

Не менее смешным аргументом выглядит и якобы сложность с выделением Украине новых ассигнований на закупку вооружений из-за … республиканцев! При том, что именно они являются лоббистами военпрома и все последние годы бюджетные споры демократов с республиканцами в Конгрессе упирались в желание демократов сдержать рост расходов на Пентагон!

Также следует помнить, что существенная часть формально потраченных США денег на поддержку Украины таковыми не являлись: значительная часть переданных вооружений шла со складов Пентагона, т.е. их производство уже было давно оплачено американскими налогоплательщиками, и передача их Украине была не более, чем бухгалтерской проводкой между карманами Пентагона, без фактических дополнительных трат бюджета.

Не говоря уже о том, что немалая часть переданных вооружений, наподобие стингеров и противотанковых систем, пылились на складах либо со сроками, близкими к завершению периода гарантийного хранения, либо уже за их пределами.

По сути, это и экономия на их утилизации, и повод для Пентагона разработать и закупить новые модификации таких вооружений, особенно с учетом опыта их применения в военных действиях в Украине.

То же самое касается и немецких танков Leopard 2A4 – это модификация середины 80-х годов, производившаяся в 1985-1992 гг. Да, они эффективны против российских вооружений, которые по своим характеристикам в лучшем случае находятся там же, но, по сути, с учетом предстоящего перевооружения в Европе, они ей будут не нужны, т.к. их нет никакого смысла модернизировать до актуального состояния: по затратам это сопоставимо с закупкой танков нового поколения.

Про Leopard 1 нет даже смысла говорить – они должны передаваться Украине в лучшем случае по стоимости металлолома.

2. Не очень понятно, с каким внезапным международным давлением Запад должен столкнуться осенью. Мне были бы понятны причины для такого давления в прошлом году – высокие цены на энергоресурсы, удобрения и продовольствие, растущая мировая инфляция и т.д.

Однако проблема экономических последствий этого военного конфликта Западом уже разрешена, остальной мир вернулся к устойчивому довоенному балансу, и никаких причин для невыносимого давления на Запад договариваться с Россией не проглядывается.

Наоборот, мы видим, что Китай отказался от поддержки России, а с Зеленским впервые с начала войны встречаются лидеры или представители крупных нейтральных развивающихся стран, что скорее указывает на их сближение с позицией Украины и Запада, нежели на рост противоречий.

Аналогична ситуация и относительно внутреннего политического давления на власти европейских стран. В прошлом году было не совсем ясно, в какую сторону качнутся настроения европейских жителей относительно поддержки Украины, однако к концу прошлого года, несмотря на экономические последствия, население Запада консолидировалось в вопросе безоговорочной защиты Украины от российской агрессии.

Так что совершенно не видно причин, по которым Запад должен сильно переживать за устойчивость своей позиции в этом конфликте.

3. Идея о заморозке войны по корейскому сценарию выглядит еще более пошло, чем предыдущие аргументы в статьях западных СМИ. Сам опыт этой заморозки, где Северная Корея уже не одно десятилетие выступает занозой в заднице, говорит о том, что такой путь завершения конфликта, особенно с постоянным членом Совбеза ООН и ядерной державой, будет ничем иным, как созданием себе нерешаемых геополитических проблем на долгие десятилетия.

Подобная тактика точно отвечала бы российским интересам, т.к. это именно Кремль любит поддерживать в тлеющем состоянии военные конфликты на своей периферии, чтобы использовать их для поддержания своего влияния в регионе, но каких-либо выгод Западу от такого решения явно не просматривается.

Мало того, такая заморозка приведет к тому, что содержание Украины ляжет долгосрочным экономическим бременем на Запад. Ни о каком привлечении инвестиций на восстановление Украины в этом случае не могло бы быть и речи из-за высоких рисков разморозки конфликта в любой момент. А значит вероятность того, что украинские беженцы, находящиеся в Европе и США, захотят вернуться в Украину, существенно снизится.

При этом Западу пришлось бы постоянно наращивать оборонительный потенциал ВСУ из-за рисков, что Россия, получив передышку, решит повторить операцию «Киев за три дня». Т.е. корейский сценарий полностью противоречит тому, что в статье Politico указано в качестве причины склонения к нему – уменьшение объемов необходимой военной помощи Украине.

Никаких подобных рассуждений в приведенных статьях нет, хотя они должны бы были прийти в голову любому эксперту, к которому бы обратились эти СМИ за комментариями, тем более что практика работы западной журналистики всегда предполагает приведение контраргументов и разных точек зрения.

Так в чем же смысл таких статей в западных СМИ, написанных в лучших традициях Комсомольской правды?

Регулярные сливы о том, что у Украины есть несколько месяцев, максимум полгода, появляются СМИ с самого начала конфликта. И вот уже на протяжении 15 месяцев постоянно остается всего полгода до того, как на Украину начнут давить с целью уступок России. И это при том, что союзникам удалось сохранить в секрете решение о передаче Украине британских ракет большой дальности, носители для которых – словацкие и польские МиГ-29, начали передавать с февраля.

Т.е. решение, вероятно, было принято еще в январе, и оставалось в секрете вплоть до момента, когда они уже были в Украине и об этом сообщили постфактум, чтобы Россия не успела вывести из-под удара свои военные объекты, но была уведомлена о наличие такого вооружения у ВСУ.

Не могу я на этом фоне верить в то, что высокопоставленные источники Белого Дома регулярно сообщают прессе какие-то реальные секреты о политических стратегиях Запада по разрешению конфликта.

Не удивлюсь, что в аналогичном положении находится и решение о поставках Украине F-16. Недавно появились новости о том, что украинским летчикам на их освоение понадобится не 18 месяцев, а всего 4. Я, конечно, верю в высокую мотивацию украинских пилотов, но не в чудеса. Передача истребителей имеет смысл только в том случае, если летчики будут уметь управлять самолетами в совершенстве. При этом, напомню, ассигнования на подготовку украинских летчиков были внесены в американский военный бюджет еще летом прошлого года.

Так что, похоже, мы просто сейчас наблюдаем конечную стадию уже давно принятого и находящегося в процессе реализации решения. И, заметьте, ни одного слива в СМИ. Про российскую разведку я вообще молчу – она скармливает Путину чушь про боевых мух, охотящихся за содержимым его чемоданчика, в которую он охотно верит.

Разговорами о передаче F-16, которые начались на этой неделе, Кремль в очередной раз подготавливают к тому, что Запад переступит очередную российскую коричневую линию.

А все сливы о якобы корейском сценарии и примирения с Кремлем являются не более, чем направленной дезинформацией, которая должна выполнять роль морковки, висящей перед носом у ослика по имени Пу. Пока у него есть надежда, что он может победить или хотя бы добиться каких-то весомых результатов, его поганая рука не тянется к ядерному чемоданчику. Если же Запад не оставит ему надежды на успех, он и правда может решиться на отчаянный шаг.

Помимо этого, надеясь на то, что России вот-вот удастся дожать победу, Кремль оттягивает решение о переходе к мобилизационному состоянию. Кремль упорно пытается сохранить для россиян видимость того, что в России все хорошо. Экономика страны держится исключительно на гигантской бюджетной и долговой (через льготное кредитование) накачке, поддерживать которую удастся лишь временно, пока этот пузырь не лопнет.

Запад более, чем заинтересован, чтобы российский режим оставался именно в таком состоянии и быстро бы исчерпал свои экономические ресурсы, пока демократический мир планомерно затягивает санкционную удавку на шее у России и изолирует ее от внешнего мира.

Ничто из действий Запада — предстоящая передача F-16, неожиданные майские решения о передаче Украине тех вооружений, которые она ранее месяцами выбивала с большим скрипом, проходящий саммит G-7, санкционная политика, подготовка трибунала по Украине и многое другое — не указывает на то, что все это делается ради того, чтобы через пять месяцев эти достижения похерить ради какого-то бесцельного замораживания конфликта, от которого выиграет только Кремль.

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