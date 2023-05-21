«Во времена СССР я в Беларуси был самым богатым» 15 21.05.2023, 15:31

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Эдуард Ханок

Фото: tut.by

Композитор Эдуард Ханок рассказал о своих доходах, Алле Пугачевой и отказе от алкоголя.

Композитор Эдуард Ханок, автор известных песен, знаменит и своими громкими высказываниями о современной музыке (и шире - культуре), звездах, с которыми работал, и теории волн, которую сам и разработал.

«Комсомолка» вспоминает громкие цитаты из интервью Ханка в разные годы.

О современных хитах

- Знаю все современные песни. Они мне нравятся больше, в них больше находок. Хоть «Белые розы», хоть «Желтые тюльпаны», хоть «Дважды в одну реку не войдешь». Когда в наше время появились ВИА – их били, казалось, что это дешевка. А сегодня это классика жанра. Если я будут доказывать что наши песни были лучше сегодняшних – значит, я дилетант, говорил в интервью «КП» к своему 80-летию Ханок.

Об аранжировках собственных песен

- Я не композитор в том смысле, в котором вы считаете. Я вклинился со своим талантом, не делал аранжировок. Только один раз такое было. Это про песню, которой в этом году 50 лет исполнится 30 декабря . «Потолок ледяной, дверь скрипучая», - вот ее аранжировку делал. Я же учился в московской консерватории, аранжировку эстрады не постиг и, когда сначала аранжировал «Потолок», - песня провалилась. Но когда Эдуард Хиль заказал аранжировку – песня пошла. Да, все мои песни от начала до конца сделали исполнители. Я давал только лишь материал.

О том, когда перестал писать песни, и почему отошёл от эстрады

- [Последней песней был] «Счастливый случай» — Тиханович и Поплавская ее в финале «Песни-88» исполнили. Дальше я писал на заказ. К юбилею патриарха Кирилла мы с одной матушкой написали песню, подарили ему.

В другом интервью «Комсомолке» Эдуард Семенович пояснял:

- Песня – профессия временных эмоций, а потому и временных людей. И в ней есть момент, когда энергетическое поле полностью меняется и автор попадает в так называемый неформат, а потому есть золотое правило - «вовремя смыться». Если вовремя ушли – остается память, песни, которые старшее поколение допевает, и этим вы держитесь. А если продолжаете дальше писать – то в стол, потому что новое поколение у вас эти песни не возьмет. Вам не скажут, что песня плохая, но все будет понятно по отношению. Это нормальная практика. Поэтому я и ушел.

О заработках

- Во времена СССР я в Беларуси был, возможно, самым богатым. Но в Союзе Антонов и Добрынин были богаче. Но тратить то было некуда! Я весь капитал потратил на то, что жил в Беларуси, но сидел в центре Москвы в гостинице «Россия» месяцами — готовил «Теорию творческих волн». […]

[Сегодня ] отчисления у меня в России идут такие, что я могу безбедно жить в Беларуси. Обижаться мне не на что. Я не богатый, но обеспеченный.

О распорядке дня после 80 лет

- Каждое утро я просыпаюсь, принимаю холодный душ – он меня бодрит – и ищу какую-то тему на день.

О Пугачевой, у которой «все мимо»

- За 5 лет предсказал детей Пугачевой… […] Пугачева, пережив огромную славу, продолжала искать себя, потому что сидеть и киснуть – не для нее… Она пробовала разное: выпускала чипсы, духи, водку, обувь, было радио «Алла», «Песня года». Но все мимо. Что оставалось? Дети. Так что мое предположение оправдалось.

Об отказе от алкоголя

- Однажды, когда у меня были проблемы с желудком, мне кто-то умный сказал: запомни, здоровье нужно в старости. И я запомнил. Исключил алкоголь и курево. […] А вообще, когда человек находит свое призвание, он самый добрый, самый хороший, его никакая холера не возьмет, - говорил Эдуард Ханок в интервью еще в 2011 году.

О законе творческих волн

- Закон творческой волны гласит: траектория линии всей творческой жизни человека или ее отдельных периодов имеет форму волны с ярко обозначенными пятью фазами: точка отрыва, подъем, пик, спад и волновой след, - делился маэстро своими научными принципами. – После некоторого количества волн, разных для каждой профессии неизменно наступает творческий климакс (последний спад), а затем и творческая импотенция (остаточная волна). Так распорядилась природа. В шоу-бизнесе нежелание знать эти законы приводит к драмам, а то и к трагедиям.

О популярности «Малиновки» и «Здравствуй, чужая милая»

- Любая случайность закономерна! Например, сегодня «Малиновка» ни за что бы не стала популярной, потому что сменилась энергетическая среда (она меняется каждые 15-20 лет), и песни, написанные в то время, в этой новой среде сегодня бы не сработали. Сейчас я пишу только на заказ, но у меня есть песня, которая, пролежав 25 лет и пропустив одно энергетическое поле, сработала. И называется она «Здравствуй, чужая милая», а возродил ее Александр Солодуха, за что ему персональное спасибо. Что касается «Малиновки»: до «Верасов» ее четыре года в одном ресторане города Бреста «пилили» с 23.00 до часу ночи. А «Верасы», приехав в город с концертами, ужинали в этом ресторане и им этой «Малиновкой» всю голову забили… Так родился суперхит!

О планах дожить до 90 лет

- Я поставил себе задачу дожить до 90 лет, потому что в этом году (интервью состоялось в 2020-м) исполняется 40 лет «Малиновке», то есть когда мне будет 90, песне будет 50. Это самые главные мои песни. Я поставил себе цель точно дожить, а получится или нет – уже от коронавируса зависит. Но я стараюсь, как могу!

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