Повышение ставок 2 Андрей Окунь

21.05.2023, 16:06

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На Западе готовы переступить еще одну «красную» черту.

Похоже, на Западе готовы переступить ещё одну «красную» черту: отправить на украинскую войну истребители. Байден изложил Зеленскому планы США и союзников по обучению украинских летчиков пилотированию F-16. Ранее Великобритания и Нидерланды анонсировали создание «коалиции истребителей», программы по закупке самых массовых американских боевых самолётов.

Союзники Украины долгое время наотрез отказывались даже обсуждать поставки истребителей, но по любому вопросу можно договориться, особенно если стороны видят положительную перспективу. Сегодняшнее заявление Байдена говорит именно об этом: необходимые перспектива и выгода были найдены. Если Америка разрешила применение своих истребителей в Украине, значит посчитала это не только целесообразным, но и выгодным как для своего военного концерна, так и для победы в войне.

Это ещё раз указывает на то, кого видят победителем в войне мировые аналитики. Если бы положение ВСУ было ненадёжным, ей бы и танки не стали отгружать. Зачем поставлять дорогую технику проигрывающей стороне? Избиратели разозлятся из-за пустых бюджетных трат, и представители ВПК не обрадуются, когда весь мир увидит, как бессмысленно сгорает их продукт. Но вот уже на подходе к украинскому фронту истребители, а это значит, что союзники Украины уверены в её победе, иначе бы не стали повышать «ставки».

Андрей Окунь, Telegram

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