«Будет как с Пальмирой»: Пригожин готовит россиян к полной потере Бахмута 21.05.2023, 16:30

Главный «вагнеровец» спешит сбежать, чтобы не попасть в окружение.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже готовит россиян к полной сдаче Бахмута и винит в этом Министерство обороны РФ.

Дерзкое заявление хозяина «вагнеровцев» было обнародовано 21 мая на его официальном канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Он уверяет, что, как и сирийская Пальмира, Бахмут будет отбит, как только там позиции займет кадровая армия РФ.

«Смею вас заверить, когда мы передадим Артемовск (Бахмут - ред.) и военные сделают там огромное количество селфи, то после этого будет как с Пальмирой. У нас все брали Пальмиру, даже медаль в Министерстве обороны выпущена «За взятие Пальмиры», хотя, подчеркну, ни один военный к Пальмире не имел никакого отношения, кроме пьяного в г*вно генерала Дворникова, который был на командном пункте», - заявил Пригожин.

Он также уверяет, что кадровая армия РФ якобы вообще не участвовала в захвате Бахмута, а все сделали только его «вагнеровцы».

Показательна спешка Пригожина с Бахмутом. Он солгал о полном захвате города, хотя ВСУ до сих пор остаются в районе «Самолет» на юго-западной окраине. Некоторые эксперты считают, что он спешит сбежать, чтобы не попасть в окружение.

Как сообщал сайт Charter97.org, 20 мая главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о якобы полном взятии его боевиками Бахмута.

Эти заявления опровергли представители украинской власти и ВСУ.

В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, а город не окружен россиянами.

В украинском Минобороны уточнили, что Силы обороны Украины все еще контролируют промышленные и инфраструктурные объекты в городе, а также взяли Бахмут в полуокружение.

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