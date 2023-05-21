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ВСУ уничтожили танк оккупантов c «антиджавелиновым» мангалом

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  • 21.05.2023, 16:56
ВСУ уничтожили танк оккупантов c «антиджавелиновым» мангалом

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины подбили танк российских окупантов в боях на Донецком направлении. После этого аэроразведчики из подразделения «Птахи Мадяра» добили его дронами-камикадзе.

Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «Твиттер» народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Первый барражирующий боеприпас залетел под «антиджавелиновый» мангал над башней, взорвался и зажег ее. Второй – врезался в нос танка. 

Поскольку уничтожить танк очень сложно, в большинстве боевых эпизодов после попадания в них они только выходят из строя. Чтобы лишить оккупантов желания эвакуировать их на ремонт, защитники Украины пытаются дожигать танки до конца.

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