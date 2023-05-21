ВСУ уничтожили танк оккупантов c «антиджавелиновым» мангалом 1 21.05.2023, 16:56

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины подбили танк российских окупантов в боях на Донецком направлении. После этого аэроразведчики из подразделения «Птахи Мадяра» добили его дронами-камикадзе.

Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «Твиттер» народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом.

Первый барражирующий боеприпас залетел под «антиджавелиновый» мангал над башней, взорвался и зажег ее. Второй – врезался в нос танка.

Поскольку уничтожить танк очень сложно, в большинстве боевых эпизодов после попадания в них они только выходят из строя. Чтобы лишить оккупантов желания эвакуировать их на ремонт, защитники Украины пытаются дожигать танки до конца.

«Птахам Мадяра» не сподобалося, що росіяни кинули свій танк у недозволеному місці на Доетччині, тому вони йому трохи приділили увагу за допомогою дронів-камікадзе.https://t.co/R0lwAotmkU pic.twitter.com/12IlIrlBFl — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) May 19, 2023

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