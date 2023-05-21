«Иногда хочется все бросить и уехать туда, где о тебе позаботятся» 21.05.2023, 17:11

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Белоруска рассказала, как стала самостоятельным и независимым человеком.

Сепарация — процесс, через который проходит каждый человек. При том переживают его сразу две стороны: ребёнок, который отделяется от родителей, и взрослые, которые «отпускают» своих детей в свободное плаванье.

Мне 24, у меня пока нет своей семьи, но есть постоянная работа и съёмная квартира, свой ритм жизни, пишет читательница vitebsk.biz. Но у меня часто возникает вопрос: достаточно ли я самостоятельная? Ведь сколько бы я ни брала ответственности за свои взрослые поступки, мне иногда хочется всё бросить и уехать туда, где о тебе позаботятся, где тихо, безопасно и никто не обидит.

Начну с того, что с родителями мне действительно повезло (если можно так выразиться, ведь родителей не выбирают). Большого давления в том, «как я должна жить и как не должна», не было. Будущую профессию я выбирала сама, но только было два условия: чтобы обучение было не платное (не могли родители тянуть учёбу финансово) и поближе к дому. Да и сказать по правде, у меня самой не было желания уезжать далеко и надолго.

После того, как я в 12 лет получила свою комнату, мама никогда не пересекала её порог, даже для уборки. Она считала, что это моя личная зона, в которую никто без разрешения не должен вторгаться. Ну ладно, входить без стука и спрашивать «а кому это ты там пишешь? мальчику?» — да, было. Тем не менее мама старалась не навязываться, просто тихо садилась на кровать и спрашивала «ты не хочешь мне что-нибудь рассказать?»

Был у меня и подростковый бунт. Я, конечно, из дома не убегала, но, как и любой подросток, игнорировала, злилась и могла вспылить. Мама бывало тоже злилась, но в итоге вздыхала и говорила: «Надеюсь, это с возрастом пройдёт…»

Ближе к поступлению в ВУЗ мне передали все бразды готовки и уборки в доме, мол, «за тобой там никто ухаживать не будет». Хотя студентам-братьям мама всегда на выходных наготавливала «ссобоек» на неделю (братья выросли тоже полностью самостоятельными, способными приготовить покушать и убрать за собой).

Я жила в деревушке, и это был для меня маленький изолированный мирок, и покидать его было, конечно, страшно. С учёбы в ВУЗе и жизни в общаге начался мой путь сепарации. Я была последней из детей в семье, кто покидал родное гнездо, поэтому понимала, что и родители боялись той пустоты, которая появится после моего отъезда. Мне ужасно не хотелось расстраивать родных, поэтому во время студенчества я скрывала все неприятности или конфликты, которые происходили в моей жизни (не считая каких-нибудь крайних случаев).

Я осознавала, что все хотелки родители мне тоже не обеспечат, поэтому поскорее стремилась стать финансово независимой и более того «не брать у них ни копейки!». С конца 3-го курса я нашла себе работу, а в дальнейшем даже злилась, когда родители предлагали денежную помощь (и этим я, кажется, их обижала).

Случались и конфликты. Приезжая домой, я замечала, что мама злится из-за того, что я не проявляю инициативу в домашних делах. «Неужели ты не видишь, что мне нужна помощь?». И мне пришлось около года объяснять позицию, что если нужна помощь, нужно об этом попросить! «Просто скажи, и я помогу, мне несложно». Я теперь не живу в этом доме постоянно, хозяйка здесь мама. И, боже, у меня есть свои дела и свои интересы, и я думаю в первую очередь о них! Я не умею интуитивно догадываться.

Первые годы учёбы я ездила домой чуть ли не каждую неделю. Я начала обожать мамин суп, папины шутки, тишину деревни и всегда в расстроенных чувствах уезжала обратно в город. Часто ловила себя на мысли, как всё меня доставало, как мне хочется расплакаться и уехать домой. И к своим 20 годам я понимала, что ещё не готова ко взрослой жизни, я не справляюсь, но и родным в своих страхах не признавалась.

Только ближе к выпуску я в шутливой форме рассказывала родителям, как у меня пропадали деньги, как я чуть не утонула в озере, как перекрашивала волосы в синий цвет и сделала татуировку. Надо было видеть их лица :)

Но я не услышала упрёков и порицаний! Видно, что родители стали мудрее и спокойнее. Конечно, они волновались, но и старались мне довериться. И как же я им за это благодарна!

Только живя отдельно, я начала видеть в них отдельных личностей со своими характерами, интересами и предпочтениями. С этого момента мама и папа из «настоятелей» и «кураторов» стали мне друзьями.

Шло время, у меня появилась съёмная квартира и постоянная серьёзная работа, спокойная жизнь без подростковых экспериментов. Теперь я с удовольствием могу звонить родителям и просто рассказывать о прошедших днях, пожаловаться на начальника, поговорить о своих страхах. И нет, они не бегут решать мои проблемы, а просто поддерживают и принимают, и мне этого достаточно. Теперь бытовуха и межличностные конфликты ощущаются не так остро. За 7 лет я создала свою отдельную самостоятельную жизни в Витебске и готова идти дальше. Почти…

С одной стороны, мне хочется быть ближе к родителям. Например, я не представляю, смогу ли уехать за пределы страны, так как мне будет очень тяжело покидать родителей надолго и мне кажется, что я просто разобью им сердце (да и себе тоже). С другой стороны, хочется двигаться, рисковать, пробовать, создавать своё, даже если придётся чем-то пожертвовать. Что ж, время покажет, что вернее…

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