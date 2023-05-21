Мракобесие на болотах 21.05.2023, 17:21

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Верный признак, что у РФ есть неудачи на фронте.

На РФ мракобесие в промышленных масштабах. Иконы таскают из музеев, по фронту возят, что-то там мироточит прямо в процессе разъезжания по окопам. На Запорожскую АЭС приперли туфельку!!! с мощей святого Спиридона Чудотворца епископа Тримифунтского. Туда же и перенесение иконы Рублева «Троица» из музея в церковь. Иконе, конечно, тут и конец. Такая сакральная жертва. И все это на фоне обострения разговоров о необходимости идеологического обоснования войны.

Верный признак, что у РФ есть неудачи на фронте, — это обострение разговоров о поиске идеологии «русского мира». Но сейчас идеологию подменяет мракобесие РПЦ. Оно является свидетельством интеллектуального бессилия всей машины пропаганды. Ничего лучше не придумали всей толпой пропагандистов, чем таскать иконы для оправдания войны. Это уже даже не религия – это магическое мышление и предрассудки.

Чисто последний год Гитлера — найдем Шамбалу и Копье Христа, и, возможно, это поможет на фронте. Не помогло. Мистические изыскания закончились самоубийством диктатора.

Россияне и сами чувствуют, что тут что-то не так. Метко прокомментировал иноагент Аббас Галлямов: «Очевидно, что в глазах наиболее благоразумной части общества происходящее будет воспринято как доказательство того, что Путин впал в депрессию и прибег к последнему средству защиты – к молитве. Ведь восприятие определяется контекстом, и то, что в другой ситуации выглядело бы как свидетельство какой-то глубины и духовности, в нынешней выглядит как жест отчаяния. Ведь у нас кто в основном с иконками носится? Бабушка».

И еще есть достаточно серьезное изменение. Теперь РПЦ молится не о мире, а о победе российского оружия. Более того, того единственного священника на всю РПЦ, захотевшего молиться за мир, а не за войну против Украины, Гундяев лишил сана. Так что все, кто до сих пор ходит в московский патриархат в Украине, также должны осознавать, что они ходят туда поддерживать российскую войну против Украины.

Ольга Лень, «Еспресо»

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