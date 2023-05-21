Что почем на Комаровке в эти выходные 21.05.2023, 17:34

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Фото: minsknews.by

Огурцы наконец-то подешевели.

Для любителей Комаровки (и свежих овощей и фруктов) хорошая новость: в разгар мая ассортимент на столичном рынке практически летний. На прилавках много зелени, спелых овощей, ягод и фруктов. Агентство «Минск-Новости» рассказывает, что вкусного и полезного можно найти на Комаровке и на сколько это облегчит ваш кошелек.

Белорусская картошка, востребованная у минчан круглый год, как всегда есть на прилавках. Цена вопроса — 1,19 рубля. Примерно в том же диапазоне и цены на свеклу и морковь, но есть варианты и дешевле. А вот любителям баклажанов придется отдать 8,99 рублей за килограмм.

Ближе к лету стали доступнее помидоры. Красный овощ на Комаровке стоит от 4,5 до 7 рублей за килограмм. Значительно ниже в сравнении с ранней весной стоимость огурцов — от 3,5 рублей. За болгарские перцы продавцы просят от 6,5 до 10,99 рублей, за белокочанную капусту — 3,5, за пекинскую — 6. Редис предлагают по весьма привлекательной цене — 3,8, но есть предложения и за 2 рубля.

Фото: minsknews.by

Зелень на Комаровке, как и картошку, можно найти в любое время года. Пучки свежих лука, укропа и петрушки сейчас стоят около 1,2−1,5 рубля.

Ассортимент фруктово-ягодных рядов растет: на прилавках уже появилась черешня. Цена варьируется от 9,99 до 24 рублей. Абрикосы предлагают примерно за 8 рублей, а вот за килограмм яблок разных сортов придется заплатить от 1,5 до 5. Крупный виноград обойдется от 8,50. Стоимость граната — 19,99 за килограмм, киви — 9,99 рублей. Апельсины отдают за 2,9, лимоны — за 6,5, нектарины — за 14, манго и сливы — за 20−25, но можно найти и дешевле.

На Комаровке уже можно найти довольно крупные арбузы, правда, пока не такие и дешевые: 5,99 за килограмм. Хватает на прилавках и ягод, а ценник уже почти не кусается. Например, за кило крупной клубники придется заплатить от 8,99 до 18,9 рубля. Малину предлагают по 12 рублей за упаковку, а за 100 граммов голубики просят 5 рублей.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

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