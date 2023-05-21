Друг Путина Шредер получил удар в спину от своей же партии
- 21.05.2023, 17:49
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Эксканцлера Германии не позвали на историческое событие.
Пока Германия наращивает производственную мощность военно-промышленного комплекса для решения проблемы обеспечения боеприпасами не только Украины, но и НАТО, ее социал-демократическая партия, отмечавшая свое 160-летие, не пригласила на празднование друга Путина, бывшего канцлера и лидера СДПГ Герхарда Шредера.
Об этом информирует издание Zeit.
По словам генерального секретаря СДПГ Кевина Кюнерта, со Шредером у партии нет ничего общего, пока тот «находится в такой близости с поджигателем войны и агрессором».
Кюнерт добавил, что разрыв с Герхардом Шредером не является «историческим разрывом», а исключительно текущим, который связан с позицией политика в контексте войны Путина против Украины.
Как ранее писал сайт Charter97.org, жену экс-канцлера Шредера уволили из-за празднования Дня победы в посольстве РФ в Берлине. 55-летняя Шредер-Ким работала представителем Южной Кореи в агентстве по продвижению внешней торговли Северного Рейна-Вестфалии в течение одиннадцати лет