Медики назвали пять важнейших продуктов для здоровья сосудов 1 21.05.2023, 18:03

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Они также усиливают активность головного мозга.

После сорока лет люди подвергаются повышенному риску хронических недугов, а потому им обязательно нужно вводить в рацион полезные продукты.

Часто повышенный холестерин ухудшает общее самочувствие и становится причиной инфаркта и инсультов из-за закупоренности сосудов, говорят врачи.

Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, люди после сорока должны максимально ответственно относиться к собственному здоровью. Здоровый образ жизни, физическая активность и правильный рацион станут залогом нормального самочувствия, напоминают специалисты.

Китайские медики, исходя из результатов собственных исследований, рекомендуют для сохранения здоровья сосудов включить в свой рацион пять важных продуктов. В этот список попали яйца, жирная рыба, кукуруза, грибы и тофу. Эти продукты, кроме очищения сосудов, улучшают микрофлору кишечника и усиливают активность головного мозга.

При этом манную крупу и белый рис из рациона лучше убрать при повышенном холестерине, отмечают медики.

Среди других продуктов, от которых лучше отказаться – некоторые кисломолочные продукты (жирные сорта сыра, сливки, сметана, жирное мороженое, сливочное масло), жирная рыба и мясо, концентрированные мясные бульоны, газированные воды, мед. Исключить также рекомендуют бананы и изюм.

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