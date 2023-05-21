«Работаю по своему графику и просто счастлива» 21.05.2023, 18:27

Как белорусы справляются с адаптацией в новой стране.

Наталья занялась живописью и пишет копии картин известных художников. Гарик посещает барахолки и присматривает себе сервиз из фарфора. Ольга по совету психолога начала танцевать. Тимур путешествует по Польше и уже присматривает билеты в Мексику. Читатели EX-PRESS.BY рассказали о том, как хобби помогает им справиться с адаптацией в чужой стране или пережить сложные времена в родной Беларуси.

Вера:

— Я живу в небольшом городке Чехии. Купила велосипед и стала на нем кататься, как только потеплело. Я люблю природу, погулять по лесу, по проселку, попялиться на звезды ночью. Это все приводит меня в неописуемый восторг. В Беларуси была учителем, очень уставала, не видела ночей. Теперь репетитор, работаю по своему графику и просто счастлива.

Наталля:

— Я пішу лісты палітвязням, раблю перадачы для іх у розных калоніях. Гэты важны занятак для мяне, і ён не хобі. Але трэба абавязкова сябе нечым займаць, адцягвацца ад думак. Я малюю на ўсякіх майстар-класах у рэале, а яшчэ шукаю і на YouTube урокі. Заняткі, вядома, не танныя, але мне падабаецца, і я выдатна эканомлю на падарунках. Малюю пейзажыкі ў асноўным і з карцін знакамітых мастакоў. У маіх сяброў ужо вісяць мае шэдэўры.

Гарик:

— В Германии отличная атмосфера для любителей старины. Вот я и увлекся, но не совсем антиквариатом, а, скорее, барахолками. В магазинах типа секонд-хенда или в «комиссионках» можно найти интересное. То, что надоело или стало ненужным, зачастую не выкидывают, а сдают. Пока я ничего не купил, так как живу в небольшом съемном пространстве. Но собираю деньги, планирую снять квартиру побольше и буду покупать. Мне кажется, это круто — купить старинный фарфоровый сервиз, а не икеевскую посуду, которая теперь в каждом доме.

Егор:

— Жыву ў Барысаве. Да 2020 года я размаўляў на расейскай. Потым вырашыў паспрабаваць больш чытаць на мове. Гэта выглядала як хобі, але на самой справе гэта вельмі круты занятак, і ён асноўнае для мяне цяпер. Я чытаю беларускую літаратуру, гляджу кіно на мове, збіраю кнігі на беларускай. Прычым асобная частка калекцыі — кнігі замежных аўтараў на мове.

А яшчэ хачу дзесьці здабыць пазлы-карціны на мове. Ведаю, што іх робяць нашыя людзі за мяжой, купіць іх не праблема. Але вось даставіць у Беларусь — праблема. А яшчэ калi працую, у маіх слухаўках гучыць наша музыка. Больш падрабязнасьцяў не магу: быць у Беларусі беларускамоўным цяпер небяспечна.

Марина:

— Я живу в Варшаве и, можно сказать, здесь моя жизнь и мои интересы кардинально изменились по сравнению с Жодино. Во-первых, я занимаюсь спортом — хожу в тренажерный зал. Во-вторых, я изучаю польский язык и мне это нравится. Хотя работаю онлайн-переводчиком. Соседи, с которыми я объяснялась по-английски, теперь хвалят меня за успехи в польском языке. Я хожу в кино на польском, смотрю на YouTube стендап и кулинарные шоу на польском, пристаю с расспросами о товарах в магазинах.

Тимур:

— Жыву ў Польшчы, упісаўся ў кватэру сяброў. Я ў Беларусі быў поварам рэстарана. Цяпер працую ў вядомым у Польшчы кейтэрынгу. Мы абслугоўвае мерапрыемствы рознага прызначэння для фірмаў, а таксама банкеты на вяселлях і іншых святах. Мая праца на кухні, але звязана з ежай і выездамі. Мне гэта падабаецца. Вандроўкі — гэта і ёсць маё хобі зараз, напэўна. Я падарожнічаю, пакуль па Польшчы. Але планую наведаць многія краіны. І зараз разумею, што патраплю і ў Мексіку — пра яе я раней марыў, пасмейваючыся. Бо не верыў, што патраплю туды. А зараз шукаю білеты.

Ольга:

— Я в Беларуси и я танцую. После стрессов — суток, штрафов, увольнения — я была в депрессии. Даже курить начала и выпивать. Было так плохо мне, и я обратилась к психологу. Одним из решений моей проблемы стали танцы — так мы с психологом решили. Утром, даже в туалет иду, танцуя. Это смешно, конечно. Муж и дети смеются. Но если я не танцую, то начинают за меня беспокоиться. Кстати, на танцы я записалась в студию. Здесь у нас очень крутая компашка, кстати. А еще я шью себе, детям. Ничего особенного, но освоила швейную машинку, которая простаивала много лет.

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