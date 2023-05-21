Названы лучшие направления для отдыха в Европе, доступные белорусам 21.05.2023, 19:21

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Хоть прямые перелеты из Минска отсутствуют, добраться к ним все-таки возможно.

«Вояжтур» проанализировал запросы белорусских туристов на путешествия и составил топ-6 направлений для отдыха в Европе, доступных сейчас. Туроператор уточняет, что в ситуации, когда прямые перелеты из Минска на популярные курорты отсутствуют, добраться к ним все-таки возможно — из соседних столиц. Алгоритм путешествий приводит сайт Республиканской организации туристических организаций.

Греция

Попасть в Грецию — самую популярную у белорусов страну для отдыха — можно из Варшавы, Вильнюса и Каунаса. В частности, Варшава предлагает перелеты в Афины и на Пелопоннес, Закинф, Родос, Крит, Корфу, Санторини, Халкидики и в регион Пиерия. Из Вильнюса можно добраться в Афины и на Пелопоннес, Крит и Корфу. Аэропорт Каунаса предлагает доставку на Родос.

Кроме того, в Грецию белорусские туристы могут попасть из Минска с пересадкой в Стамбуле и последующим перелетом в Афины, на Пелопоннес, Халкидики и в регион Пиерия.

Греческий шенген белорусские путешественники могут получить в греческом визовом центре в Минске. Туроператор «Вояжтур» оказывает содействие в подаче документов на визу.

Италия

Попасть на отдых в Италию можно, вылетев из Варшавы в Лацио, на Сицилию, Венецианскую Ривьеру (ряд курортов между Венецией и Триестом).

При этом визовую поддержку можно получить в итальянском посольстве в Минске или через визовый центр. С учетом срока получения визы туроператор советует бронировать тур не менее чем за 2-3 месяца до планируемой поездки.

Испания

Путешествие в Испанию также возможно из Варшавы, где аэропорты предлагают доставку в регионы Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-де-Валенсия, а также на Тенерифе и Майорку.

Похожая полетная программа у авиакомпаний, предлагающих рейсы из Вильнюса. Из аэропорта Каунаса есть перелеты в регионы Коста-Бланка, Коста-дель-Соль и на Майорку.

Визы в Испанию открывает визовый центр в Москве. Белорусские туроператоры помогают записаться на подачу документов и оформляют документы на туры.

Кипр

Добраться на Кипр можно, вылетев из Минска с пересадкой в Ереване. Альтернативные маршруты предлагают аэропорты Варшавы, Вильнюса и Каунаса.

Получить кипрскую визу можно через Почетное генеральное консульство Республики Кипр в Минске. Кроме того, Кипр принимает всех туристов с шенгенской визой. При этом важно, чтобы поездка на Кипр не была первым выездом туриста по новой шенгенской визе.

Черногория

Отдых в Черногории возможен через перелеты в Тиват или Подгорицу из Варшавы и Вильнюса. Возможен и маршрут из Национального аэропорта Минск с пересадкой в Стамбуле. Виза в Черногорию белорусским туристам не нужна для пребывания на протяжении 30 дней. Однако при вылете из Польши и Литвы необходима действующая шенгенская виза для въезда в эти страны.

Португалия

Добраться в Португалию с наименьшими издержками возможно из Варшавы, где перевозчики предлагают доставку на такие курорты, как Мадейра и Алгарве, Порту и Лиссабон. Все путешествия в Португалию возможны при наличии у туристов шенгенских виз. Учитывая очереди на границе, туроператоры советуют брать дополнительное время и выезжать не накануне вылета, а предусмотрев ночевку в Варшаве, Вильнюсе или Каунасе.

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