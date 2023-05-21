Украинская авиация 12 раз ударила по позициям врага 21.05.2023, 19:37

Бои за Бахмут продолжаются.

В течение 21 мая российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на пяти направлениях Донецкой области – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Наиболее ожесточенные сражения остаются за Бахмут, куда противник бросает большую часть своих гарнизонов и боевой техники.

Однако, защитники Украины не позволяют врагу осуществить его замысел по получению преимущества на восточном направлении ведения боев. Как сообщили в Генштабе ВСУ, только за сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

«В результате было уничтожено три вражеских разведывательных БПЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника», – указали наши военные.

Также военное руководство Украины довело до внимания, что противник не оставляет следующие позиции:

— на Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине;

— на Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения. В частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области;

— на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. В течение суток противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции к югу от населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области;

— на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области;

— на Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационных ударов вблизи Марьинки и Новомихайловки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области;

— на Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар;

— на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиаударов по населенному пункту Станислав Херсонской области, а также обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Тягинку Херсонской области и Херсон.

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