«В офисе 5 дней в неделю по 8 часов — это не для меня» 9 21.05.2023, 19:56

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Как минчанка переехала в другую страну и зарабатывает от 3000$ в месяц.

Минчанка Ирина Таркан помогает бизнесу расти с помощью таргетированной рекламы, а своим ученикам честно и справедливо зарабатывать на этом. О том, почему Ирина считает таргет одним из лучших способов продвижения бизнеса и как она создала свою онлайн-школу — читайте в материале probusiness.io.

«В офисе 5 дней в неделю по 8 часов — это не для меня»

— Больше 10 лет у меня была обычная офисная работа — программистом в банковской сфере. Но в 2019 году я вышла в декрет и больше не вернулась. Многим подходит трудиться в офисе 5 дней в неделю по 8 часов, но это не для меня.

Я перебирала разные варианты, как начать работать на себя, и остановилась на профессии таргетолога. В ней, как мне кажется, сошлись все аспекты:

Достойный заработок — сейчас мой доход составляет 3000 $ в месяц на настройке таргетированной рекламы;

Работа действительно приносит пользу — с помощью таргета я привожу реальных покупателей любому бизнесу за небольшую стоимость.

Я прошла обучение на специализированных курсах и начала оказывать услуги бизнесу. Работала и с клиентами, у которых был печальный опыт сотрудничества с недобросовестными таргетологами. И тогда начала задумываться, как могу исправить это. Ведь предпринимателей много, а я одна — я физически не смогу помочь всем.

«Предприниматели тоже приходят обучаться — это отдельная категория»

Поняла, что компетенций и опыта достаточно, чтобы обучать своему ремеслу других людей, и создала онлайн-школу по таргетированной рекламе. Я хотела поделиться своими знаниями и навыками, чтобы как можно больше людей смогли зарабатывать на этом — как таргетологи, так и предприниматели.

Кстати, бизнесмены тоже приходят ко мне обучаться — это отдельная категория студентов. Получаю, например, такие запросы:

«Я предприниматель. Занимаюсь брендовой одеждой из Европы, а также занимаюсь советскими елочными игрушками и антиквариатом!»;

«Имею свою фотостудию, сама фотограф и для начала хочу на курсе начать продвижение своей фотостудии»;

«Я ремесленник, который давно уже превратил хобби в любимую работу. Занимаюсь мыловарением около 8 лет. Конечно же, продаю свои работы как оффлайн на ярмарках, так и онлайн в Инстаграм, немного ВК и сейчас ещё в ОК»;

«У меня свой бизнес: салоны красоты. Так как кризис очень сильно на мне отразился, я решила прийти на курс для себя и, возможно, поменять направление работы»;

«Я в статусе самозанятого. Шью и развиваю свой бренд детских аксессуаров. Увлекаюсь флористикой».

Это все — заявки от моих учеников, которые теперь продвигают свой бизнес через таргетированную рекламу.

«Грамотный специалист настроит рекламную кампанию так круто, что деньги на его зарплату отобьются в 5−10 раз»

Предприниматели могут нанять таргетологов, но приходят учиться самостоятельно. И вот почему так происходит:

1. Не всегда у предпринимателей есть достаточно денег на продвижение. Таргетолог-новичок берет от 150 $ в месяц за один проект, а более опытный специалист — еще больше, от 250−300 $.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ирина Таркан • Про фриланс и digital marketing (@tarkan_marketing) Если бизнес только начинает развиваться и есть лишь определенная сумма на продвижение, можно научиться самостоятельно настраивать рекламную кампанию и вложить все деньги в рекламный бюджет. Расскажу на примере своего клиента. Олеся занимается своим питомником собак. Чтобы повысить узнаваемость бренда и набрать целевых подписчиков, она пришла ко мне и обучилась таргетированной рекламе. За тестовый период Олеся получила следующие результаты: - Период рекламной кампании: 3 дня; - Затрачено на рекламу: 30,37 $; - Количество подписчиков: +45; - Цена за одного подписчика: 0,67 $; - Начато целевых переписок: 36. Важно понимать, что реклама приводит целевых людей, которые заинтересованы в вашем товаре или услуге. А вот состоится продажа или нет — зависит от самого бизнеса и менеджера по продажам в большей степени, а не от таргетированной рекламы. 2. Иногда сложно сразу найти подходящего таргетолога. Например, предпринимательница Евгения успешно работала с нашей ученицей, пока та не ушла в декрет. После этого Евгения долго и упорно искала таргетологов, перебрала 3 подрядчиков и в итоге решила сама научиться настраивать таргет для своего бизнеса: «Теперь я разбираюсь в этой сфере и могу объективно оценивать чужую работу». В своем блоге в Instagram я делюсь полезными фишками, лайфхаками и рассказываю, как настроить рекламу, которая выведет бизнес на новый уровень.

3. Некоторые ученики понимают, что фриланс им нравится гораздо больше, чем ведение своего бизнеса — да, и такое бывает. Многим подходит быть исполнителем. И когда ты можешь зарабатывать на этом от 1000 $ в месяц, затрачивая всего пару часов в день, это очень подкупает.

«Если хотите чтобы ваш бизнес рос и развивался, нет смысла на этом экономить».

Грамотный специалист настроит рекламную кампанию так круто, что все затраченные деньги на зарплату отобьются в 5−10 раз. А собственник или руководитель сэкономит время и сможет применить его для решения других задач, где требуется непосредственное участие.

«Нужно изучить базовые принципы таргетированной рекламы, а алгоритмы — помогут»

Таргет — это простой и качественный инструмент продвижения бизнеса. Например, в Facebook выстроены алгоритмы, которые облегчают работу с рекламой и делают ее еще эффективнее. Алгоритмы сами находят аудиторию, отслеживают первые десять кликов и оптимизируются под них — далее реклама будет показываться похожим пользователям. То есть таким, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются этой рекламой. Вот почему вам постоянно попадается реклама товаров и услуг, которыми вы недавно интересовались — алгоритмы видят все.

Целевые действия могут быть разные: кликнули на рекламу, написали сообщение, заполнили лид-форму — всё зависит от вашего запроса. Если в неделю совершается 50 целевых действий, алгоритм проходит обучение, фильтрует пользователей по интересам, поведенческим факторам, географии и другим параметрам и дает стабильные результаты рекламной кампании.

Все, что требуется от человека: изучить базовые принципы работы таргетированной рекламы, а алгоритмы уже потом помогут.

Виктория пришла ко мне на обучение, чтобы продвигать бизнес мужа — установка спутникового ТВ. За тестовый период Виктория получила следующие результаты:

- Период рекламной кампании: 20 дней;

- Затрачено на рекламу: 135 $;

- Прибыль: 2 продажи на сумму 260 $ + 10 заявок на установку ТВ весной, т.к. основная целевая аудитория — дачники;

- Начато целевых переписок: 61;

- Цена за переписку: 0,94 $;

- Посещаемость на сайте: 1174 чел./20 дней (до запуска рекламной кампании — 150 чел./мес).

Павел — владелец бизнеса по созданию интерьерных карт мира из дерева. С помощью таргета он захотел привлекать целевых подписчиков, повысить узнаваемость бренда и получить заявки на изготовление карт мира.

За тестовый период Павел получил следующие результаты:

- Период рекламной кампании: 4 дня;

- Затрачено на рекламу: 37 $;

- Прибыль: 2 заказа на сумму 142 $;

- Начато целевых переписок: 23;

- Количество подписчиков: +73;

- Цена за одного подписчика: 0,5 $.

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