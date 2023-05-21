«Вы незаурядный человек»: Пригожин ехидно поздравил именинника Шойгу 5 21.05.2023, 20:37

5,222

И отметился ироничным подарком.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично поздравил министра обороны обороны РФ Сергея Шойгу в день его рождения, пишет УНИАН.

В праздничном обращении Пригожин упомянул обо всех должностях и регалиях Шойгу, но намеренно не упомянул о его военной карьере и достижениях в должности министра обороны России. К поздравлениям также присоединился соратник Пригожина Андрей Трошев.

«Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих вашей счастливой улыбкой», - иронично говорится в поздравлении.

Кроме того, Пригожин и Трошев потроллили Шойгу подарком - по случаю дня рождения министру обороны подарили книгу «8 лет с Вагнером».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».