Украинские пограничники разгромили ячейки оккупантов-штурмовиков в Бахмуте 21.05.2023, 21:08

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Враг потерял целую штурмовую группу.

Бойцы Государственной пограничной службы ликвидировали ячейки российских оккупантов в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Увидеть Бахмут и умереть: пограничники продолжают «акцию минусования» оккупантов. Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали очаги захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление. Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг потерял целую штурмовую группу: 7 двухсотых и 4 трехсотых.

Как сообщал сайт Charter97.org, 20 мая главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о якобы полном взятии его боевиками Бахмута.

Эти заявления опровергли представители украинской власти и ВСУ.

В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, а город не окружен россиянами.

В украинском Минобороны уточнили, что Силы обороны Украины все еще контролируют промышленные и инфраструктурные объекты в городе, а также взяли Бахмут в полуокружение.

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