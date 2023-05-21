«Мобики» и «Зарница» Телеграм-канал «СерпомПо»

21.05.2023, 21:34

2,696

Когда уже до россиян дойдет суть происходящего?

Очередное обращение к Путину и Шойгу очередных матерей, жен, отцов очередных мобилизованных. Теперь из Хакасии, Кемеровской области и Республики Алтай.

Все тот же рассказ о том, как плохо готовили, а потом, вопреки обещанию министра обороны Шойгу, кинули на первую линию - необученных, без поддержки тяжелого вооружения, с автоматами на танки. Из нового одно - якобы мобилизованных в количестве 501 чел. «купила» состоящая из добровольческих отрядов ОДШБР «Ветераны» из расчета 25 тыс. руб. за голову.

Откуда вся эти информация, насколько она достоверна - неизвестно. Но поражает другое. Родственники мобилизованных, большая часть которых не вернулась из боя (известно местонахождение лишь 130 чел.) не просят остановить бессмысленные побоища, а жалуются, что их обманули, отправив их сыновей и мужей реально воевать, а не сидеть где-то в безопасном отдалении от фронта, выполняя некие вспомогательные функции. А еще и в отпуск, вопреки распоряжению Путина, не отпускают.

Люди, очнитесь! Даже по тем скудным данным о погибших, в т.ч. и мобилизованных, ясно, что ваших родственников отправили не на игру «Зарница», не на военные сборы, а на настоящий фронт, где идут - и вам даже по телевизору об этом иногда рассказывают - тяжелые бои.

Когда уже до вас дойдет страшная, чудовищная суть происходящего? Гибнут и будут гибнуть дальше не только «денацифицируемые» Путиным украинцы, но и россияне. И не только профессиональные военные и наемники, но и случайные токари, слесари, пекари, инженеры, учителя, призванные на т.н. СВО с непонятными целями и сроками...

Не исключено, что самое страшное только начинается...

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».