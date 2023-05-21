Белорус хотел купить водительские права в соцсети, но что-то пошло не так 21.05.2023, 21:47

Несостоявшийся водитель лишился более тысячи рублей.

Под Кореличами 33-летний мужчина хотел купить водительские права и лишился более тысяч рублей. О случившемся рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

В ведомстве сообщили, что в начале марта 2023 года 33-летний житель Кореличского района в одной из соцсетей нашел аккаунт, где можно было купить водительское удостоверения. Вместе с тем у мужчины имелось водительское удостоверение на право вождения трактора, но получить категорию «В» у него не получалось.

Во время переписки с продавцом он перечислил предоплату в несколько платежей на указанный банковский счет. Затем злоумышленник прислал фото водительских прав и сказал, что документ уже находится в ГАИ, однако следует внести еще доплату.

- В общей сложности доверчивый мужчина в несколько этапов перечислил 1150 рублей, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что когда курьер не доставил водительские права, мужчина написал мошеннику, но по итогу оказался заблокирован. После этого житель Кореличского района обратился с заявлением в милицию.

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