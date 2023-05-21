«Европа - это мечта, которая должна стать реальностью» 21.05.2023, 22:00

На митинге в Кишиневе приняли резолюцию о включении евроинтеграции в конституцию Молдовы.

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе во время митинга «Европейская Молдова» была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что митингующие призвали правительство прописать в Конституции Молдовы ее цель вступить в ЕС, обеспечить скорейшее начало переговоров о вступлении в Союз, поддержать укрепление госструктур, а также завершить взаимоподключение энергосетей Молдовы и ЕС, чтобы избавить страну от российского шантажа.

Кроме того, участники акции считают, что повышение уровня жизни и выгоды от сотрудничества с ЕС будут способствовать мирному урегулированию конфликта в непризнанном Приднестровье.

«В связи с желанием граждан Молдовы изменить страну на европейском пути, мы призываем институты Евросоюза продолжить поддержку нашей страны и принять Молдову в европейскую семью после выполнения условий присоединения. Молдова сделала выбор», - говорится в декларации.

Президент страны Майя Санду выступила на митинге и заявила, что место страны в Евросоюзе и это мечта, которая должна стать реальностью.

На площади Большого национального собрания в центре Кишинева собрались тысячи граждан. Санду отметила, что митингующие хотят сказать четко и уверенно: молдаване - европейцы.

«Наш проект и цель – Молдова должна стать членом Европейского Союза. Это не только мое обязательство, на этом пути нас поддерживает Европейский Союз. Этого требует народ Молдовы. Каждый раз, когда народ выходил на улицы, он просил защищать их права. Он просил на выборах и просит сейчас, когда мы снова собрались вместе, чтобы решить судьбу Молдовы. Европа – это не просто политический слоган. Европа – это образ жизни, мечта, которая должна стать реальностью. Это шанс нашего народа жить в мире, покое и благополучии» , – говорит Санду.

Она подчеркнула, что ЕС – это единственный путь, который может обеспечить безопасность для населения страны. По словам президента, уже к 2030 году Молдова может стать членом Европейского Союза, а дети, рожденные в этом году, пойдут в первый класс, когда страна уже будет в ЕС.

Глава государства также выступила на 5 языках - румынском, русском, украинском, гагаузском и болгарском.

«Европейский Союз защищает и поддерживает этнические группы и их культуры. Вступление Молдовы в Европейский Союз - это быть равными с гражданами европейских государств, это значит гордиться нашей страной и разнообразием, это значит, что мы уважаем себя и нас уважает весь мир» , – заявила Санду.

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