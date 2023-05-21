Белорус привел «Арис» к золотым медалям чемпионата Кипра по футболу
- 21.05.2023, 21:51
Клуб впервые в своей истории стал чемпионом.
«Арис» из Лимассола стал чемпионом Кипра по футболу, пишет «Наша Нива». Главным тренером является белорус Алексей Шпилевский, а президентом белорусский бизнесмен Владимир Федоров.
Сегодня основной конкурент «Ариса» клуб «АПОЭЛ» проиграл e в гостях «Аполлону» со счетом 2:3, и уже не догонит «Арис». В чемпионате Кипра осталось сыграть один тур.
«Арис» — 74, АПОЭЛ — 68, АЕК — 63, Аполлон — 62.
«Арис» впервые в своей истории стал чемпионом Кипра. Клуб купил в 2021 году белорусский бизнесмен Владимир Федоров, который пригласил в феврале 2022 года Алексея Шпилевского. В первый сезон «Арис» под руководством Шпилевского занял 4-е место, а сегодня завоевал золотые медали.
За клуб играют двое белорусов: Евгений Яблонский и Артем Шуманский.
Алексей Шпилевский в свое время тренировал брестское «Динамо», казахстанский «Кайрат», который привел к чемпионству в 2020 году, несколько месяцев тренировал клуб немецкого второго дивизиона «Эрцгебирге».