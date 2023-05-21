«Для них – да»: Байден ответил на заявления россиян, что поставки F-16 в Украину несут «колоссальные» риски 21.05.2023, 21:49

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США будут обучать украинских пилотов.

Поставки Украине американских истребителей F-16 позволят силам обороны наносить удары там, куда сейчас украинские военные достать не могут. Об этом 21 мая заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Японии, которую в YouTube транслировал «Голос Америки».

«У меня есть твердая гарантия от [президента Украины Владимира] Зеленского, что они не будут использовать их [F-16] для того, чтобы зайти на географическую территорию России. Но где бы ни были российские войска на территории Украины, они могут их использовать», – сказал Байден.

Комментируя слова заместителя министра иностранных дел страны-агрессора РФ Александра Грушко о том, что поставки F-16 в Украину несут «колоссальные» риски, президент США заявил: «Для них – да».

Сегодня Байден сообщил, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

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