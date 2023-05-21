Килограмм – 1036 евро: сколько можно заработать на белорусских грибах 1 21.05.2023, 22:13

2,992

Иллюстрационное фото

Речь идет о сморчках, которые появляются весной одними из первых.

Белорусы рассказали, сколько можно заработать на белорусских грибах, пишет «Комсомолка». Известная белорусская писательница Наталья Батракова с мужем на своем Youtube-канале «ГрибКино» сказали, сколько можно заработать на грибах.

Речь идет о сморчках, которые появляются в лесах весной одними из первых. Наталья отмечает, что сморчки – это вторые по популярности грибы в Европе и в Америке. Она добавляет, что во Франции сушеные сморчки продают граммами. Так, за 25 граммов грибов просят 25,90 евро. А за килограмм – 1036 евро.

Писательница, для сравнения, отметила, что за 30 граммов белых грибов во Франции попросят 6,69 евро, а за килограмм – 223 евро. Она показала корзинку со собранными сморчками и сказала:

- Здесь 141 сморчок или 120 грамм.

Кроме того, она добавила, что удалось насушить 837 граммов. По ее словам, весенний сезон 2023 года оказался не таким богатым на сморчки, как в прошлые годы. И подчеркнула, что данный гриб заслуживает гораздо большего внимания, чем принято в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».