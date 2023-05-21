Украинские бойцы готовятся пойти в наступление через Днепр 1 21.05.2023, 22:29

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Подразделения отработали сценарий штурма.

Форсировать Днепр скоростными катерами и штурмовать прибрежные укрепления врага готовятся украинские бойцы на юге страны. Для этого там уже несколько месяцев продолжаются специальные учения, сообщает ТСН.

Воины готовят пойти через Днепр в наступление, активно тренируются. Командир готовит бойцов штурмовать врага и на разведку в небо поднимают дроны. По легенде учений – реальная фронтовая ситуация: линию столкновения разделяет река. Штурмовики наготове, впрочем, форсировать условный Днепр, рано. Оккупированный берег хорошо укреплен, поэтому сначала дело за артиллерией.

Работают минометы, на плотный огонь враг попытается огрызаться в ответ. Пехоту окупантов берут на себя станковые гранатометы. Пока на другой стороне пылает, украинские снайперы и пулеметчики уже заняли позиции. Под огневым прикрытием на левый берег выдвигаются первые катера. Задание саперов под плотным перекрестным огнем проложить путь пехоте. Форсировать Днепр будут совсем не морские котики.

На учениях все как в бою, разве что — в реальности будут высаживаться на оккупированный берег бойцы, скорее всего, ночью. К цели они идут малыми группами, на берегу принимают бой. Задача у штурмовых подразделений непростая: под вражеским огнем им нужно пересечь воду, закрепиться на берегу и идти вперед. Эта фаза операции – самая трудная.

Будут потери, эвакуация раненых, подкрепление и упорные бои, но это уже другая часть наступательной операции. Сейчас на полигоне – затишье. Ребята работают над ошибками, а командиры оценивают их работу. «Подразделения готовы к выполнению поставленных задач», — констатируют они.

«Любые наступательные действия, они тяжелее оборонительных. Потери будут с обеих сторон. Мы сделаем все, чтобы унести как можно больше вражеских жизней», – говорят бойцы.

Качественно подготовленный штурм может быть и без больших потерь, уверяют командиры. Это вопрос подготовки, слаженности подразделений и мотивации каждого бойца.

«Вот все эти люди, которых вы сегодня видели, здесь нет мобилизованных. Все они пришли сюда своими ногами в первую неделю русского нашествия. Каждый из этих ребят хорошо понимает, что мы не имеем права передать эту войну нашим детям», – говорит командир штурмовой группы «Миф».

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