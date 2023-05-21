Ученые опровергли миф о вреде позднего ужина 21.05.2023, 22:37

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Но необходимо соблюдать несколько простых правил.

Ученые опровергли миф о том, что поздний ужин вреден для здоровья. О новом исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона сообщает новостной портал DailyMail.

Считается, что поздний прием пищи имеет негативные последствия: например, увеличение веса, бессонницу, ускоренное старение и другие осложнения. Но оказалось, что это не совсем так.

«Можно заканчивать ужин и в 21:30. Главное – поздно позавтракать, в идеале в 11:30. Это нужно, чтобы выдержать 14-часовой период голодания, который, как показывают данные множества исследований, полезен для обмена веществ», – отметили ученые.

Специалисты в рамках работы провели анализ данных о 80 тыс. британцев. Данные содержали информацию о пищевых привычках, времени приема пищи и здоровье добровольцев. Ученые также располагали данными о самочувствии людей, которое они оценивали самостоятельно.

Так, участники отмечали, что у них было больше энергии, когда они поздно ужинали и соблюдали 14-часовой период голодания. Ученые также не нашли связи между поздним приемом пищи и различными заболеваниями.

«У микробов в нашем кишечнике, как и у нас, есть циркадные ритмы, и им нужен отдых от еды. Люди часто едят поздно из-за работы и детей, и они не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого. Важно не перекусывать на ночь, стараться не завтракать рано и не ложиться спать в течение двух часов после ужина. Тогда со здоровьем все будет отлично», – отмечают исследователи.

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