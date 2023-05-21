Сырский посетил передовую под Бахмутом 21.05.2023, 22:56

ВСУ удается успешно противодействовать планам оккупантов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил передовые позиции украинских защитников на Бахмутском направлении. Он наградил воинов за их мужество и профессионализм в боях.

Как сообщает «Обозреватель», Сырский вручил награды «За личную храбрость» и «За доблесть», а также вручил ценные подарки и денежные премии. Командующий отметил , что Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута, и, хотя враг имеет больше ресурсов, ВСУ удается успешно противодействовать планам оккупантов.

«Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке», – написал накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ в своем Telegram.

По словам Сырского, несмотря на то, что украинские силы сейчас контролируют окрестности города, значение его обороны не теряет смысла.

«В дальнейшем это предоставит нам возможности входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте», – пояснил он.

Так, Сырский отметил украинских защитников, которые продолжают выполнять контрнаступательные действия по некоторым направлениям вблизи Бахмута.

«Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя» – сообщил Сырский.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для дальнейшего развития оборонной операции.

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