Воин-штурмовик ВСУ: Оккупанты живут в паническом настроении 22.05.2023, 1:14

Россияне боятся атаковать ВСУ, их в бой вынуждены вести офицеры.

Российские военные не хотят атаковать под Бахмутом, а потому их вынуждены вести в бой офицеры.

«Мы видим появление на переднем крае офицеров, в бой ведут офицеры. Это о чем свидетельствует? Мы недавно видели ситуацию, когда капитан российских войск лично вел в атаку. Это свидетельствует о том, что солдаты не хотят идти в атаку, что они не верят в успех дела, их ведет офицер», - заявил в эфире Radio NV гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк, который находится на южных окраинах Бахмута.

По его словам, когда документы и телефоны погибших офицеров РФ попадают в ВСУ, это еще больше усложняет ситуацию для противника.

«Бегства нет, развала фронта нет. Но и морального высокого духа у врага нет. Если еще немножко подъедет новой техники с нашей стороны, думаю, противнику будет очень тяжело. Они очень боятся украинского контрнаступления. Его еще нет, а они себя так перепугали, что любое наше движение вперед они уже расценивают, как это большое украинское наступление. Они все меряют «котлами». Сейчас они все почему-то живут в паническом настроении, что они окажутся в котле», - добавил он.

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