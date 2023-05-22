Украинские спецназовцы показали, как охотятся на россиян в Марьинке 22.05.2023, 2:07

Видеофакт.

Силы специальных операций показали охоту на российских военных в уничтоженной Марьинке Донецкой области с помощью беспилотников.

«Дотла уничтожена, но смертельно опасна для оккупантов. Это – о Марьинке, что на Донетчине. Там операторы ССО Украины устроили настоящую охоту на противника. Он пытается прятаться в руинах, которые когда-то были жилищами местных жителей», - говорится в сообщении.

Бойцы ССО подчеркивают, что постоянно следят за передвижением россиян, а обнаружив их – наносят удары с помощью беспилотников.

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