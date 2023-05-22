Поговорите нам еще! Александр Вильчинский

22.05.2023, 3:15

Александр Вильчинский

Почему украинцы не боятся угроз с болот.

Так совпало, что мы с женой познакомились 26 апреля 1986 года, ни днем раньше, ни позже...

Тогда я работал в районной газете в Одесской области, куда попал по распределению после окончания львовского журфака, и именно в тот день нас собрали в Одессе на какой-то семинар. Там я подружился с еще одним молодым журналистом Сашей Купченко, недавно окончившим одесский универ.

Вечером после семинара мы поехали в гости к девушкам, его сокурсницам. Правда, девушек было трое, они были ассистентками на кафедре украинского языка и жили в общежитии в ботаническом саду, также принадлежавшем университету. Тогда я впервые увидел, как впоследствии оказалось, свою будущую жену.

А о взрыве на Чернобыльской АЭС мы узнали только через несколько дней, и то, как тогда велось, сначала на уровне слухов... И все эти годы день 26 апреля имеет для нас двойное значение, и как годовщина аварии, и счастливого случая одновременно. Как оно в жизни иногда бывает.

Конечно, у каждого, кто тогда жил, свой опыт и свои воспоминания и рефлексии, связанные с Чернобылем, и этот опыт, и эти рефлексии не всегда такие же, как у нас с Татьяной. Но какой-то минимальный иммунитет, по крайней мере, на психологическом уровне, по ядерным угрозам, видимо, получил каждый, чья жизнь Чернобыль разделил на «до» и «после»... Кстати, во время пребывания в США довольно часто приходилось объяснять, что я из Тернополя, а не из Чернобыля, потому что на слух местные не всегда улавливали разницу.

А теперь вот я думаю, что, может, пост-чернобыльский опыт и пригодился, и каждому из нас, и всему нашему обществу в целом. И дает нам силы спокойно реагировать на ядерные угрозы из Москвы, начавшиеся еще с начала полномасштабного вторжения. Ведь нас пугают, а мы не боимся. И мир тоже удивлен и, кажется, боится даже больше, чем мы. А украинцев эти угрозы мотивируют к сопротивлению и вызывают не страх, на который рассчитывали наши враги, а еще большую злость и пренебрежение к ним. И хотя на самом деле, кто его знает, что у тех малахольных в голове, а у их царя тем более, потому что угрозы превратить нас в ядерный пепел, перемешать с землей и прочее еще порой до сих пор вырываются из их болот...

«Ну-ну... Поговорите нам еще!» – отвечаем мы на это.

Александр Вильчинский, Эспрессо

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