«С ума сходим»: оккупант пожаловался на потери и деградацию в войсках РФ 22.05.2023, 4:21

Перехват ГУР.

Военнослужащий оккупационной армии России пожаловался на деградацию в рядах захватчиках. Он хотел бы, чтобы ему прострелили ногу товарищи по службе, лишь бы уехать домой из Украины.

Как пишет «Обозреватель» , перехваченный телефонный разговор оккупанта 21 мая обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В частности, он пожаловался на потери войск агрессора.

«Тут особо не назвонишься, стреляют тут. 15 «трехсотых», один «двухсотый». Да все, деградируем к х**м, с ума сходим», – сказал он.

Когда его собеседница предположила, что скоро оккупант поедет в отпуск, он заявил, что лучше бы ему прострелили ногу свои же товарищи по службе, но те боятся не попасть в «цель».

«Да какой там отпуск. Лучше бы кто-нибудь лучше мне ногу прострелил, я б домой поехал. Прошу, говорят, мы промажем, в бубенчики тебе отстреляем, не, так дело не пойдет. Тут такие снайпера...» – посетовал захватчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».