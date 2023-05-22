Назван лучший продукт на завтрак для продления жизни 22.05.2023, 5:40

Он помогает эффективно контролировать вес и аппетит.

Медики из NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) констатируют, что даже незначительные здоровые изменения в рационе питания могут поспособствовать продлению жизни. По их мнению, избежать ранней смертности можно, если употреблять на завтрак не очень жирный йогурт с добавлением орехов, фруктов, об этом сообщает издание Express.

«Такой продукт, употребляемый на завтрак, эффективно помогает контролировать аппетит и вес, что снижает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Как известно, ожирение является одной из ключевых причин ишемической болезни сердца, диабета, некоторых видов рака», - рассказали научные специалисты.

Также с целью продления жизни они посоветовали употреблять следующие продукты, улучшающие функционирование сердца, – свежие фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты и сыр, рыбу, бобовые, орехи, нерафинированные растительные масла.

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