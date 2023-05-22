«Испугались и отвели артиллерию, бросили людей» 1 22.05.2023, 7:56

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Из-за паники, которую подняли российские пропагандисты, в Белгородской области бежали пограничники.

Обстановка в Белгородской области, с территории которой оккупанты из С-300 регулярно обстреливают Украину, накаляется с каждым днем, пишет «Обозреватель».

У страха глаза велики и местные жители в социальных сетях стали сообщать о «хлопках» по любому поводу: даже если источником громкого звука оказалась самая обычная лопнувшая шина, а не удар беспилотника или же какой-то другой прилет.

По информации российского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который уж никак не обвинишь в работе на Украину, в Белгородской области произошло нечто «особенное».

Источник канала рассказал про обстановку в приграничной зоне Белгородской области. По словам собеседника, и без того «на самой тревожной для РФ территории» происходит целый ряд событий, которые упорно замалчиваются командованием Минобороны РФ и местными властями.

По словам источника среди военнослужащих (возможно, погранслужбы ФСБ), несколько дней подряд происходили прилеты по объектам в нескольких населенных пунктах Белгородщины, целью которых будто бы было «специально нагнать жуть».

«А потом военкоры начали распространять дезу про контрнаступление. Просидели всю ночь в окопе, но ничего не произошло. А если бы произошло, то в некоторых местах ВС РФ настолько провалились, что страшно подумать», – поделился собеседник канала.

Он также сообщил, что российскую границу охраняют срочники и мобилизованные – причем они сейчас «несут потери от обстрелов».

«За прошедшую неделю погиб один срочник – приблизительно в районе Новопетровки – и двое были ранены. Все это тщательно скрывают», – поделился российский военнослужащий.

Он также рассказал, как после сообщения о «движущихся к границе танковых колоннах ВСУ», российских военных предупредили о возможном «прорыве на Уразово и на Валуйки». После этого срочников и «мобиков» просто бросили одних «защищать границу».

«Так вот, нас там всех оставили, а артиллеристов и технику отвели назад, ни одной пушки Д-20, только пару танков на направлении. Испугались, бросили людей. Еще раньше уехала машина РЭБ. Возможность подавлении сигнала их комплексами отсутствуют почти везде, БПЛА (в основном дроны) летают, как дома», – поделился обстановкой на российской границе оккупант.

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