Белорусов ждет неделя дешевого доллара 22.05.2023, 8:04

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Самое время закупить валюту.

Курс доллара за минувшую неделю успел нащупать локальный максимум, прыгнув выше 2,93 BYN. Однако текущая неделя обещает американской валюте приличное снижение. Об этом пишет Myfin.by традиционном прогнозе курсов валют.

На начавшейся неделе можно ожидать поддержки курса российского рубля, от которого в высокой степени зависит курс белорусской национальной валюты.

Как сообщалось ранее, с 25 мая вступают в силу новые правила расчета одного из основных налогов в Российской Федерации — налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). Кроме этого, на прошлой неделе стоимость нефти марки Brent, от которой исчисляется стоимость российской марки Urals и НДПИ, выросла в цене. Отсюда, по новым расчетам в российский бюджет ожидаются более высокие выплаты, что поднимет спрос на российские рубли на московских торгах. Курсы доллара США и евро могут умеренно снизиться.

На прошлой же неделе, как и ожидалось, курс доллара США на белорусском валютном рынке вырос. Рост составил за неделю +2,70%, к началу года изменение составляет уже +6,93%. В прошлую среду, 17 мая, курс доллара поднимался до локального максимума в USD/BYN 2,9357.

Курс российского рубля проделал обратный путь — к минимуму недели 17 мая в RUB/BYN 3,6518 и курсу закрытия недели на пятничных торгах RUB/BYN 3,6667 за 100 российских рублей. За прошлую неделю курс российского рубля к белорусскому снизился на -0,64%, с начала года снижение курса составляет -3,09%.

Официальный курс евро от Нацбанка Беларуси на конец недели зафиксирован на уровне EUR/BYN 3,1734.

В общем и целом прошлая неделя прошла под знаком укрепления доллара США на внешних и внутренних валютных рынках. На внебиржевом рынке Форекс курс основной валютной пары EUR/USD продолжил снижение и в пятницу 18 мая опускался до отметки в EUR/USD 1,076. Правда, к концу торговой недели случился разворот, и торги закрылись немного выше уровня в 1,0802. Основной причиной продолжающегося укрепления доллара США можно назвать выход крупных участников рынка в долларовую ликвидность на фоне неопределенности с разрешением кризиса потолка государственного долга в Штатах.

Но абсолютное большинство участников рынка уверенны в том, что решение будет принято, и курс доллара США перейдет к снижению по отношению к основным активам. Когда это случится — мы узнаем из финансовых новостей. И не исключено, что до разрешения проблемы остаются считанные дни, если не часы. Курс пары EUR/USD в таком случае может вернуться до отметки EUR/USD 1,1 с перспективой дальнейшего роста.

Кроме этого, в среду, 24 мая, в 21.00 выйдет публикация протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, которые также могут поддержать валютный рынок против доллара США.

Подводя итог можно сказать, что на текущей неделе доллар США может перейти к умеренному снижению на фоне налоговой недели и ожидания разрешения кризиса госдолга в США. На белорусском валютном рынке это может привести к укреплению курса белорусского рубля в паре с «баксом» до USD/BYN 2,85−2,88. Курс евро может вырасти до EUR/BYN 3,2.Российский рубль также может вырасти в цене на белорусском валютном рынке до RUB/BYN 3,68 за 100 российских рублей.

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