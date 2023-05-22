В Беларуси строительство нового жилья ушло в минус 22.05.2023, 8:10

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Строят меньше даже для льготников.

В Беларуси не удается восстановить темпы строительства нового жилья, этот показатель по-прежнему находится в заметном минусе. За январь-апрель организации всех форм собственности возвели 10,5 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Это на 25,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обращает внимание zerkalo.io

В январе-апреле этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 1 млн 69,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — почти 1 млн 288,1 тыс.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий за четыре месяца этого ввели в эксплуатацию 457,1 тыс. квадратных метров общей площади (42,7% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 543,1 тыс. квадратных метров общей площади (42,2% от общего объема введенного жилья).

С господдержкой в январе-апреле построили 342,2 тыс. квадратных метров (годом ранее — 404,4 тыс. квадратных метров).

В строительстве последнее время ситуация складывается не самым лучшим образом. Так, в первом квартале этого года отрасль продемонстрировала падение на уровне 1,5% к аналогичному периоду 2022-го. По итогам января-апреля строительство, по данным Белстата, вышло на прошлогодний показатель.

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