Генерал Сырский посетил позиции украинских военных под Бахмутом 22.05.2023, 8:14

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Александр Сырский

ВСУ продолжают атаковать на флангах.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных под Бахмутом и совместно с командирами спланировал дальнейшие действия оборонительной операции города.

Об этом Сырский написал в своем Telegram.

«Бахмутское направление. Посетил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр, которые ежедневно уничтожают врага. Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута», — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла.

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