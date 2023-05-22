Главная «изюминка» Георгий Тука

22.05.2023, 8:36

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Георгий Тука

Как Бахмут становится ловушкой для россиян.

Бахмут. Несколько дней назад Вооруженные силы начали теснить врага с господствующих высот, которые окружают руины, в которые россияне превратили районный центр Донетчины.

Мои друзья-военные, которые гораздо лучше меня знают те края, потому что несколько лет «работали» в треугольнике Бахмут-Соледар-Угледар, еще зимой говорили мне: если мы сохраним контроль над господствующими высотами, то стоит орков запустить в город. Это будет для них ловушкой!

К сожалению, так не сложилось - мы теряли контроль над высотами, которые окружают город. Сейчас этот контроль возвращен!

Одновременно, возвращен контроль над трассой, которой осуществляется обеспечение тех подразделений, которые еще и до сих пор находятся в городе.

Пригожин (в очередной раз) сообщил: ЧВК Вагнер выполнила задачу - Бахмут взят! Этот хрен уже «брал Бахмут»: и «юридически», и «практически весь», и «почти»…

Главная «изюминка» этого заявления Пригожина в другом: Мы свою задачу выполнили! Теперь мы передаем Бахмут силам Министерства обороны и 25-го мая покидаем город. Вот это «покидаем огород» и является главным содержанием!

Фактически, с момента этого заявления, хитрый «повар» переложил всю ответственность за дальнейшие события на МО РФ! А, судя по всему, события эти для орков будут неутешительными.

«Повар» уже делал подобное заявление, выдвигая МО ультиматум и угрожая выводом своих банд из города. Однако, в ответ на шантаж он получил сообщение, что самовольное оставление позиций на фронте, это - «измена родине»! Примерно такая реакция будет и в этот раз.

Такие трюки Пригожина лишь усилят противостояние Вагнер-МО РФ и, соответственно, негативно повлияют на боевой настрой личного состава армии оккупантов и Z-патриотов в тылу!

Георгий Тука, «Фейсбук»

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