Россиян могут заставить работать шесть дней в неделю из-за санкций 22.05.2023, 8:58

С таким предложением выступили «бизнес-патриоты».

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю, чтобы увеличить прочность экономики на фоне санкций и реализовать поставленные Путиным задачи.

С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», пишет The Moscow Times.

Авторы идеи отмечают, что до введений санкций за аннексию Крыма в 2014 году российская экономика демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших в мире. Но из-за ограничений за войну в Украине нагрузка на экономический сектор существенно выросла.

Экономика выдержала «нанесенный удар» «благодаря четким действиям правительства и Центробанка», подчеркивают «бизнес-патриоты». Однако увеличение рабочей недели поможет достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

В годы Второй мировой войны россияне трудились по шесть и даже семь дней в неделю. После окончания войны рабочий день постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, и только в 1967 году была установлена пятидневка с восьмичасовым рабочим днем, напомнили в ассоциации.

Также шестидневная рабочая неделя есть в ряде азиатских и европейских стран, например в Непале и Иране, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю, отметили «бизнес-патриоты».

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