Автомобиль главы РПЦ Гундяева попал в ДТП
- 22.05.2023, 9:00
Фотофакт.
Автомобиль «Аурус» попал в ДТП в центре Москвы. Машина закреплена за главой РПЦ Владимиром Гундяевым (патриарх Кирилл). Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал BAZA.
Авария произошла в 6:30 утра по минскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль «Вольво» выезжал из переулка, когда в него врезался «Аурус». В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.
Был ли сам глава РПЦ в автомобиле — пока неизвестно.