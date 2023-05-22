Автомобиль главы РПЦ Гундяева попал в ДТП 22.05.2023, 9:00

Фотофакт.

Автомобиль «Аурус» попал в ДТП в центре Москвы. Машина закреплена за главой РПЦ Владимиром Гундяевым (патриарх Кирилл). Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал BAZA.

Авария произошла в 6:30 утра по минскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль «Вольво» выезжал из переулка, когда в него врезался «Аурус». В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Был ли сам глава РПЦ в автомобиле — пока неизвестно.

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