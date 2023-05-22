Пионтковский: Путина отправят на «лечение» в Китай 2 22.05.2023, 9:14

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Бункер готовится к поражению, но стремится сохранить власть.

Министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова немедленно отстранят от своих должностей после того как ВСУ проведут военные операции по освобождению территорий Украины. Российского диктатора Владимира Путина отправят «на длительное лечение» в Китай. Бункер готовится к поражению, но стремится сохранить власть. Об этом заявил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

В эфире «Эспрессо».TV он рассказал о том, что в бункере осознают поражение в войне и уже решают задачу по удержанию власти в России. Они ищут преемника, который заменит Путина, и попытаются оправдать фиаско якобы «войной со всем Западом, а не с Украиной».

Путина и вовсе отправят «на длительное лечение» в Китай.

«Все люди, которые способны мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна. Главная их задача, которую они сейчас и решают, - как удержаться во власти, проиграв войну. Одно направление - поиски преемника, замены Путину. Потому что гораздо проще объяснить народу: да, мы воевали (и они уже отрабатывают эти темнички на пропагандистских каналах), сражались не с Украиной, а со всем Западом, с коалицией из 60 государств, нам многое удалось, мы спасли Отечество, Россию сохранено и тому подобное. А кроме того, товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай», - считает Пионтковский.

По его мнению, по итогам контрнаступательных военных операций ВСУ, в рамках которых Украина освободит свои территории, Шойгу и Герасимова немедленно отстранят от своих должностей.

«Однако самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, и ему позволено все. Властям после поражения придется объяснять, кто в ней виноват. Так вот виновники: Шойгу и Герасимов, расхищавшие армию, полководцы-бездари. Взгляд, который навязывает Пригожин с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, посмотрите на их телеграммы - Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неминуемого поражения», - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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