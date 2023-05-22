В Грузии снова пылают страсти Аркадий Дубнов

22.05.2023, 9:21

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Фото: twitter.com/OCMediaorg

В стране вспыхнул третий скандал, связанный с непрошеными гостями из РФ.

В Грузии снова пылают страсти. Не успела страна остыть от оскорбившего грузинскую оппозицию, как, впрочем, и многих грузин, решения Москвы вернуть безвизовый режим с Грузией и «навязанного» ей возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, как разразился там новый скандал: обнаружено пребывание в стране дочери главы российского МИД Сергея Лаврова, которая, как пишут грузинские медиа, находится в санкционных списках западных стран

По сведениям оппозиции, Екатерина Винокурова - ее муж известный предприниматель Александр Винокуров - прибыла вместе с ним на свадьбу его брата, которая должна была состояться сегодня в живописнейшем уголке Кахетии. Десятки оппозиционеров и активистов, прибывших к фешенебельному гостиничному комплексу Kvareli Lake Resort, протестуя против семейного торжества в семье Лаврова на грузинской земле. Раззадорили протестующих лукавые объяснения руководства отеля, мол, там не регистрировались гости с фамилией «Лаврова». Начались жесткие столкновения оппозиции с полицией, 16 человек были задержаны.

В ситуацию вынужден был вмешаться лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, заявивший, что он доверяет сведениям руководства отеля, а протесты назвал «либерально- фашистской агитацией», в Грузии нет места ксенофобии», добавил он. Политическая экзальтация в стране достигла настолько чрезвычайного накала, что со специальным обращением к нации выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ссылаясь на МВД, она сообщила, что «семья, люди, которые сегодня собирались оплатить вторую половину свадьбы, уехали, таким образом, свадьба не состоится…»

В Грузии история со свадьбой уже породила слухи, что решение возобновить прямое отношение между Россией и Грузией было приурочено к этому событию, что сделать необременительным путешествие гостей семьи Лаврова из России.

Это уже третий громкий скандал с резким неприятием появления в Грузии непрошеных гостей из России, который стал причиной острого политического кризиса в стране. Здесь не забыли, как несколько лет назад в результате громких протестов был вынужден срочно покинуть Грузию журналист Владимир Познер, собиравшийся отметить здесь свой юбилей. Еще более памятным для грузин стало практическое выдворение в 2019 году российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего кресло спикера грузинского парламента, чтобы произнести речь на русском языке в защиту общих христианских ценностей. За протокольный недосмотр, выглядевший оскорбительным до грузинского общества, поплатился все тот же Ираклий Кобахидзе, бывший тогда спикером парламента, вынужденный уйти в отставку.

Все эти потрясения, авиационно-визовые и свадебно-провокационные, рассматриваются многими в Грузии, как специально инспирированные Россией, чтобы еще более осложнить грузинам путь на вступление в ЕС. Суждение, на мой взгляд , в некоторых случаях не лишено оснований…

Впрочем, еще большие упреки в этом отношении грузинская оппозиция адресует правящей «Грузинской мечте», которую подозревают в согласованной с Москвой политике.

Аркадий Дубнов, Telegram

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