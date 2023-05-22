В Минобразования рассказали, что будет с выпускниками, которые сдали ЦЭ на ноль баллов 22.05.2023, 9:23

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Им будет выдан специальный документ.

Выпускникам, которые не получили за централизованный экзамен (ЦЭ) ни одного балла, вместо сертификата выдадут специальный документ. Там будет сказано, что учащийся прослушал школьный курс, но не усвоил его. Об этом БЕЛТА заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

— Нужно понимать, что у нас есть даже неаттестованные ученики. Есть и те, кто попал на третью ступень образования в 10−11-й класс, но они не учатся, им неинтересно. ЦЭ — это серьезный подход к объективной оценке знаний. Те, кто получат ноль на ЦЭ, получат соответствующие документы о том, что они прослушали два года школьный курс, но не усвоили его, — сообщил Александр Кадлубай.

Замминистра отметил, что белорусскую систему образования иногда критикуют из-за того, что учащихся не оставляют на второй год, однако в ведомстве считают необходимым повышать ответственность родителей и учеников за обучение.

— Поэтому я не думаю, что у нас будут обучающиеся с чистыми бланками ответов или со всеми неправильными ответами на ЦЭ. А если будут, значит, это их результат труда на протяжении обучения в учреждении образования, на третьей ступени в том числе, — добавил он.

Напомним, два обязательных централизованных экзамена прошли в Беларуси 14 и 21 мая. Резервные дни ЦЭ — с 23 по 25 мая и с 21 по 23 августа. Экзамен в эти даты будет проводиться в шести вузах: по одному для школ каждой области. Ученики Минска и Минской области будут сдавать ЦЭ в резервные дни в БГУ.

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