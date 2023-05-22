ВСУ ликвидировали 720 оккупантов и уничтожили 57 единиц техники врага 1 22.05.2023, 9:46

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Утренняя сводка от Генштаба.

Защитники Украины в течение 21 мая ликвидировали около 720 захватчиков из РФ. Благодаря действиям украинских воинов, запас техники россиян поредел еще на 57 единиц.

На 435-е сутки войны потери личного состава российской армии уже достигают 203 880 военнослужащих – от солдат до офицеров. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы, накануне украинские бойцы сбили еще восемь БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2830) и один самолет (309) вражеского войска. По данным Воздушных сил ВСУ, речь идет об российском истребителе Су-35, который в конце воскресенья испытал «отрицательный взлет» в территориальных водах Украины на Херсонщине.

Также ВСУ уничтожили 20 артиллерийских систем (всех 3278), девять боевых бронированных машин (7407), два танка (3785) и одну РСЗО (565).

Кроме того, защитники сожгли 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6129) и две – спецтехники (427) оккупантов.

С начала войны Силы обороны также «демилитаризовали» 1011 крылатых ракет, 327 средств ПВО, 294 вертолетов, 18 кораблей/катеров российской армии.

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